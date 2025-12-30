Edit Profile
    অমিতাভের নাতির গালে চুমু রেখার!অগস্ত্যকে আদর বিগ বি-র একসময়ের চর্চিত প্রেমিকার

    অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দার পোস্টারে চুমু রেখার। ভিডিওটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ফের চর্চায় অমিতাভ-রেখার পরকীয়া। 

    Published on: Dec 30, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভানুরেখা থেকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই হয়ে উঠেছিলেন রেখা। ছবির জগতে সফল কেরিয়ার। তবে মেলেনি দাম্পত্য সুখ। প্রেম অধরাই থেকেছে রেখার জীবনে। কিন্তু জীবনে একবারই ভালোবেসেছিলেন রেখা। বিবাহিত অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের চর্চা কারুর অজানা নয়।

    অমিতাভের নাতির গালে চুমু রেখার!অগস্ত্যকে আদর বিগ বি-র একসময়ের চর্চিত প্রেমিকার
    অমিতাভের নাতির গালে চুমু রেখার!অগস্ত্যকে আদর বিগ বি-র একসময়ের চর্চিত প্রেমিকার

    একটা সময় রেখা ও অভিতাভ বচ্চনের প্রেম বলিউডের ওপেন সিক্রেট। রেখা, অমিতাভের প্রতি নিজের দুর্বলতার ও ভালোবাসার কথা বহুবার প্রকাশ্যে জানালেও, এই ব্যাপারে কোনওদিনই মুখ খোলেনি বচ্চন পরিবার। অমিতাভ-রেখাকে কখনও মুখোমুখি দেখা যায় না, কিন্তু বচ্চন বধূ ঐশ্বর্যকে বরাবর নিজের স্নেহাশিসে মুড়েছেন রেখা। এবার অমিতাভের নাতি অগস্ত্যর প্রতি ভালোবাসা জাহির করলেন বলিউডের এভারগ্রিন বিউটি।

    ওটিটি ডেবিউয়ের পর বড়পর্দায় পা রাখছেন অগস্ত্য নন্দা। বচ্চনের নাতির আসন্ন ছবি ইক্কিস। মুম্বইয়ে ছবিটির একটি বিশেষ স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। রেখাও স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিতে এসেছিলেন। অভিনেত্রী পাপারাৎজিদের সামনে পোজ দিয়েছিলেন এবং তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে অগস্ত্যের ছবির সামনে পৌঁছে যান অভিনেত্রী, তাঁর পোস্টারেই চুমু খাম এবং আদরে ভরিয়ে দেন অগস্ত্যকে। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অগস্ত্যের প্রতি রেখার ভালোবাসা দেখে ভ্রু কুঁচকোচ্ছেন অনেকেই।

    ইক্কিসের স্ক্রিনিংয়ে হাজির ছিলেন বলিউডের অনেক তারকা। টাবু, সানি এবং ববি দেওলের মতো তারকা থেকে আমিশা প্যাটেল, ফাতিমা সানা শেখরা স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। এদিন রেখা তাঁর পছন্দের কাঞ্জিবরম শাড়িতে সেজেছিলেন, চুলে গজরা, সিঁথি রাঙানো সিঁদুরে এবং চোখে কালো চশমা। অভিনেত্রী পাপারাৎজিদের জন্য পোজ দিয়েছিলেন এবং তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে ধর্মেন্দ্রর ছবিতে হাত জোড় করে প্রণাম করেছিলেন। এরপরই এগিয়ে এসে ছবির প্রধান নায়ক অমিতাভ বচ্চনের নাতি আগস্ত্যের ছবিতে চুমু খেয়েছেন রেখা।

    ব্যবহারকারীরা এই ভিডিওতে মন্তব্য করেছেন। কেউ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে রেখার পুরনো সম্পর্কের কথা টেনেছেন। কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, রেখার এই কাণ্ড দেখে অগস্ত্যর দিদিমা জয়ার কী প্রতিক্রিয়া হবে! অনেকের চোখেই রেখার এই ভলোবাসা নিষ্পাপ এবং খাঁটি। কারুর চোখে, বা়ড়াবাড়ি।

    লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবন অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ইক্কিস। ছবিতে অগস্ত্য নন্দার সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন জয়দীপ আহলাওয়াত। এটিই অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি। ১লা জানুয়ারী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

