Rekha-Jaya: রেখার এ কী রূপ! মহিলা ভক্তকে ধাক্কা, জয়া বচ্চনের সঙ্গে তুলনা নেটপাড়ার, ভাইরাল ভিডিয়ো

    Rekha-Jaya: রেখার এ কী রূপ! মহিলা ভক্তকে ধাক্কা, জয়া বচ্চনের সঙ্গে তুলনা নেটপাড়ার, ভাইরাল ভিডিয়ো

    তাহলে রেখা আর জয়ার ফারাক কোথায়? মহিলা অনুরাগীকে ধাক্কা রেখার, জয়ার সঙ্গে তুলনা টেনে তুলোধনা নেটপাড়ার।

    Published on: Dec 09, 2025 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    পাপারাৎজিদের সঙ্গেই শুধু নয়, অনুরাগীদের সঙ্গেও আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক জয়া বচ্চনের। অনেক সময়ই সেলফি তুলে এলে তেড়ে যান জয়া। তাঁর এই খিটখিটে মেজাজ কারুর অজানা নয়। তবে সোমবার বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রেখার বিমানবন্দরের এক ভিডিয়ো ঝড়ো হয়ে ওঠে, যখন এভারগ্রিন বিউটি একজন ভক্তকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন, এবং সটান ছবি তুলতে অস্বীকার করেন। ভিডিওটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

    মহিলা ভক্তকে ধাক্কা রেখার! জয়া বচ্চনের সঙ্গে তুলনা নেটপাড়ার, রইল ভিডিয়ো
    মহিলা ভক্তকে ধাক্কা রেখার! জয়া বচ্চনের সঙ্গে তুলনা নেটপাড়ার, রইল ভিডিয়ো

    নেটপাড়া হতবাক রেখার এই রূপ দেখে। নেটপাড়া তাঁকে জয়া বচ্চন ২.০ বলে অভিহিত করে। ক্লিপটিতে রেখাকে দ্রুত এয়ারপোর্টের এক্সিট গেটের দিকে যেতে দেখা যায়, সেইসময় একজন মহিলা ভক্ত সেলফি তোলার আশায় ফোন নিয়ে তার কাছে ছুটে আসেন। ছবিটিকে না বলার সময় অভিনেতা তৎক্ষণাৎ ভক্তকে একপাশে ঠেলে দেন। যাইহোক, তিনি যখন তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যান, তখন তাঁকে ক্যামেরার জন্য হাসতে দেখা যায়, ছবি শিকারিদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিয়ম করেন তিনি। এদিন তাঁকে ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা গেল, একটি সাদা টপ সঙ্গে কালো ট্রাউজার এবং একটি কালো শ্রাগে অন্যরকম লুকে পাওয়া গেল রেখাকে।

    ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে একজন লিখেছেন, 'ওএমজি জয়া বচ্চনের মতো অভিনয় শুরু করেছেন রেখ। আরেকজন কমেন্ট করেছেন, ‘তাহলে জয়া ও রেখার মধ্যে পার্থক্য কী?’

    সম্প্রতি, জয়া বচ্চনও পাপারাৎজিদের 'আনপ্রফেশনাল' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাদের অপছন্দ করেন। শুধু তাই নয়, জয়া পাপারাৎজিদের মিডিয়ার অংশ বলেই মানতে অস্বীকার করেন। জানান, তাঁর টাইট ও নোংরা প্যান্ট পরে সেখানে খুশি ঢুকে পড়ে। এরপরই জয়া বচ্চনকে বয়কটের ডাক দিয়েছে পাপারাৎজিদের একটা বড় অংশ।

