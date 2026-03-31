অমিতাভ নয়, রেখার চোখে রোমান্টিক হিরোদের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে এই অভিনেতার নাম

    অমিতাভ নয়, রেখার চোখে রোমান্টিক হিরোদের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে এই অভিনেতার নাম

    রেখাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর পছন্দের রোমান্টিক হিরোর নাম, তখন তিনি যা জবাব দেন তা শুনলে হয়তো অবাক হয়ে যেতেই হয়। 

    Mar 31, 2026, 14:06:22 IST
    By Swati Das Banerjee
    ৭১ বছর বয়সেও যে নিজের সৌন্দর্য অসাধারণভাবে ধরে রাখা যায় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রেখা। তবে বিনোদন জগতে তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে যত প্রশংসা তার থেকেও বেশি চর্চা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। একাধিক অভিনেতা সর্বোপরি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে রেখার সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও যখন রেখাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর পছন্দের রোমান্টিক হিরোর নাম, তখন তিনি যা জবাব দেন তা শুনলে হয়তো অবাক হয়ে যেতেই হয়।

    রেখার চোখে রোমান্টিক হিরোদের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে এই অভিনেতার নাম
    সালটা ২০১০। স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সকলের মতো প্রথম সারিতে দর্শক আসনে উপস্থিত ছিলেন রেখা। পর্বের মাঝে সঞ্চালক শাহরুখ খান এবং শাহিদ কাপুর মঞ্চ থেকে নেমে আসেন রেখার কাছে। মজার ছলে রেখাকে প্রশ্ন করেন, তাঁর প্রিয় রোমান্টিক অভিনেতার নাম।

    প্রশ্নের উত্তরে সমসাময়িক কোনও তারকা নয়, রেখা প্রথমেই বলেন দিলীপ কুমারের নাম। এরপর তিনি তাঁর তালিকায় রাখেন আরও একাধিক অভিনেতার নাম, যাদের মধ্যে তিনি অনেকের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন।

    রেখা বলেন, ‘প্রথমত, আমি বলব দিলীপ কুমার। তিনি অবিশ্বাস্যভাবে রোমান্টিক। তারপরে দেব আনন্দ, রাজ কাপুর, শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, রণধীর কাপুর, ঋষি কাপুর, জিতেন্দ্র, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীব কুমার, রাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না, শত্রুঘ্ন সিনহা।’ তবে সকলের নাম বললেও রেখার তালিকায় ছিলেন না অমিতাভ।

    এরপর শাহরুখ খেলার ছলে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বললেন যে তিনি হয়তো কাউকে ভুলে গেছেন। শাহরুখের সঙ্গে যোগ দিয়ে শাহিদও বলেন, যে রেখা হয়তো তাদের প্রজন্মের কাউকে বাদ দিয়েছেন। রেখা বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করে উত্তর দিলেন, ‘বয়সের ব্যবধানের কারণেই হয়তো ভুলে গিয়েছি।’

    খুনসুটি করতে করতে রেখার জনপ্রিয় একটি গানের প্রসঙ্গ টেনে শাহরুখ রসিকতা করে বলেন, ‘কিন্তু আপনি তো আথরা বরস কি হ্যায়।’ (আপনার বয়স তো ১৮ বছর)। এরপর তিনি মজা করে রেখাকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি এবং শাহিদ দুজনেই তাঁর বড় ভক্ত, এবং সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত দেন যে তাঁদের নাম সেই তালিকায় স্থান পায়নি।

    রেখা তাঁর স্বভাবসুলভ কমনীয়তা ও রসবোধ দিয়ে মুহূর্তটি সামলে নিলেন। ‘আমার অনেক ভক্ত আছে,’ তিনি উত্তর দিলেন। এরপর শাহরুখ যখন রেখাকে তাঁদের বুকে অটোগ্রাফ দিতে বললেন, তিনি মজা করে তাতে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের বুকে সই করার ভঙ্গি করে মুহূর্তটিকে দর্শকদের মন জয় করার মতো একটি কর্মকাণ্ডে পরিণত করলেন। পর্বটি শেষ হয় যখন রেখা দুই অভিনেতাকেই তাঁর জন্য নাচতে বলেন, যা এই মজাদার কথোপকথনটিকে একটি পূর্ণতা দেয়।

