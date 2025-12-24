Ranveer Singh-Don 3: ধুরন্ধরের সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দিল দীপিকার বরের! ডন ৩ ছাড়লেন রণবীর সিং,নতুন ডন কে

Ranveer Singh-Don 3: ধুরন্ধরের সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দিল দীপিকার বরের! ডন ৩ ছাড়লেন রণবীর সিং,নতুন ডন কে
বক্স অফিসে ৮০০ কোটি পার, একের পর এক মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলছে রণবীর সিংয়ের এই ছবি। এর মাঝেই খবর নায়ক নাকি ডন ৩ ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। কে হবেন নতুন ডন?
ফারহান আখতারের ডন ৩ ঘিরে শনির দশা কিছুতেই কাটছে না। একের পর এক কারণের জেরে বারবার থমকে যাচ্ছে এই বহুপ্রতীক্ষিত প্রোজেক্টের কাজ। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছিল যে ছবিটি অবশেষে ট্র্যাকে ফিরে এসেছে, রণবীর সিং প্রস্তুতি শুরু করেছেন, এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ছবির শ্যুটিং শুরু হবে।
কিন্তু বলিউডে জোর গুঞ্জন রণবীর সিং ডন ৩ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। নায়ক আপতত ধুরন্ধরের সাফল্যের জেরে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। আর এই কারণেই নাকি তিনি ডন ৩ ছাড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি সূত্র পিঙ্কভিলাকে জানিয়েছে, ‘তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালি, লোকেশ কানাগরাজ এবং অ্যাটলির মতো চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে সহযোগিতা করতে আগ্রহী এবং একই সময়ে, তিনি ব্যাক-টু-ব্যাক গ্যাংস্টার ছবিতে দেখতে চান না, বিশেষত যেহেতু ধুরন্ধর ইতিমধ্যে সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’
সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে এই কারণেই, রণবীর প্রযোজক জয় মেহতাকে একটি জম্বি-ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'প্রলয়'-এর শুটিং আগে করতে বলেছেন, যা একটি মানবিক গল্প। একজন মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবারকে বাঁচাতে কতদূর যেতে পারে সেই নিয়েই এগোয় প্রলয়ের কাহিনি। সূত্রটি জানিয়েছে, 'এখন যেহেতু তিনি ডন ৩ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, রণবীর এখন ব্যক্তিগতভাবে জয় মেহতার ছবির তারিখ এবং সময়সূচী সারিবদ্ধ করার সাথে জড়িত যাতে ছবিটি দ্রুত এগিয়ে যায়।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে ফারহান আখতার নির্ধারিত সময়েই অর্থাৎ আগামী মাসের শেষেই ডন ৩- কে ফ্লোরে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তিনি ইতিমধ্যে নতুন ডনের সন্ধান শুর করেছেন। এর আগে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর ডন ৩ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ছবির কিয়ারা আদভানি। জানা গিয়েছে, তাঁর জায়গায় অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। শাহরুখ ডন ৩ করতে রাজি ছিলেন না, তাই তাঁর পরিবর্তে নতুন নায়ক হিসাবে রণবীরকে বাছেন ফারহান। সেই নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। রণবীর এই প্রোজেক্ট ছাড়ার পর তাঁর বদলি কে হবেন?
এদিকে, সোমবার গভীর রাতে, রণবীর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছে। কালো পোশাকে টুইনিং। হাতে হাত ধরে ছুটি কাটাতে মুম্বাইয়ের বাইরে উড়ে গেলেন দুজনে। দুয়ার বাবা-মা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রীতিমতো হাসিমুখে পোজ দেন।