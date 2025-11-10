Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aditya-Anusha Breakup: জানুয়ারিতেই বিয়ের কথা, এরই মাঝে এল আদিত্য-অনুষার বিচ্ছেদের খবর, কী কারণে প্রেম ভাঙল দুই তারকার?

    ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নাকি দুজনের ছাদনাতলাতে যাওয়ার কথা ছিল। এমনকী বিয়েবাড়ি ভাড়াও হয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে কী ঘটল?

    Published on: Nov 10, 2025 1:14 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ায় ভাঙা-গড়ার গল্প লেগেই থাকে। তবে বছরশেষের অন্যতম দুঃসংবাদ হল, আদিত্য সেনগুপ্ত ও অনুষা বিশ্বনাথনের বিচ্ছেদের খবর। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দুজনের ছাদনাতলাতে যাওয়ার কথা ছিল, এমনকী বিয়েবাড়ি ভাড়াও করে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে এখন শোনা যাচ্ছে, বিয়েটা নাকি হচ্ছে না!

    প্রেম ভাঙল আদিত্য-অনুষার?
    প্রেম ভাঙল আদিত্য-অনুষার?

    আর খবর, বিয়েটা ভেঙেছে পাত্রী অর্থাৎ অনুষা নিজেই। আর যার ছাপ পড়েছে সমাজমাধ্যমেও। দুজনের একসঙ্গে তোলা একটাও ছবি নেই আদিত্যর প্রোফাইলে। যদিও অনুষার প্রোফাইলে জ্বলজ্বল করছে সব ছবি। অনুষা ও আদিত্য কেউই এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি নন। তবে দুই তারকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র দিয়েছেন সিলমোহর। মাস কয়েক আগেই নাকি ভেঙেছে দু’জনের সম্পর্ক। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে দেননি দুই পরিবার।

    আরও পড়ুন: মহিলা পুলিশ অফিসারের হাত নিজের মুঠোয়, নেটপাড়ার মন জয় করে ফের ‘বাদশা’ শাহরুখ

    ২০২৪ সালের অক্টোবর আদিত্যর জন্মদিনে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন অনুষা। ওই বছরের অগস্ট মাসে প্রাগে ঘুরতে গিয়েছিলে দুজনে। একসঙ্গে টেলর সুইফটের কনসার্টে ধরা দিয়েছিলেন, সেই থেকে শুরু প্রেমচর্চা। আর প্রেমিকের জন্মদিনে লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন হ্যান্ডসাম। আই লাভ ইউ’।

    আরও পড়ুন: বাবা-মেয়ের মিষ্টি মুহূর্ত ভাগ করলেন অনিন্দিতা, জানেন সুদীপ কন্যা ‘তিষ্যা’র নামের এই বিশেষ অর্থ

    এক সাক্ষাৎকারে প্রেম নিয়ে প্রশ্নে অনুষার জবাব ছিল, ‘আমার ও আদিত্যের মনে হয়েছিল, লুকিয়ে প্রেম করার তো কোনও কারণ নেই। আমরা সম্পর্কে যাওয়ার আগে অনেকটা সময় নিয়েছিলাম। তাই এই সম্পর্ক আমরা অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করেছি। তাই এই সম্পর্ক লুকনোর কোনও কারণ আমরা খুঁজে পাইনি।’

    আরও পড়ুন: বাংলার প্রথম হিসেবে জেতেন ইন্ডিয়ান আইডল! কত লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন নিমতার মেয়ে মানসী ঘোষ?

    মধুমন্তী মৈত্র ও পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের মেয়ে অনুষা বিশ্বনাথন একাধিক সিনেমা, সিরিজে কাজ করেছেন। তবে তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন ‘জল থই থই’ ভালোবাসা ধারাবাহিকের হাত ধরে। শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছে 'গৃহস্থ'-তে। এদিকে, প্রজাপতি বিস্কুটের পর সেভাবে অভিনয়ের জগতে না পাওয়া গেলেও পর্দার পিছনে কাজ করে চলেছেন আদিত্য সেনগুপ্ত। চিত্রনাট্য লেখেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, এর আগে অনুষার প্রেম ছিল ইন্ডাস্ট্রির এক পরিচিত চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে। অন্যদিকে আদিত্য দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী খেয়া চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এমনকী শোনা যায়, তাঁরা দীর্ঘদিন সহবাসও করতেন।

    News/Entertainment/Aditya-Anusha Breakup: জানুয়ারিতেই বিয়ের কথা, এরই মাঝে এল আদিত্য-অনুষার বিচ্ছেদের খবর, কী কারণে প্রেম ভাঙল দুই তারকার?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes