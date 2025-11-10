Aditya-Anusha Breakup: জানুয়ারিতেই বিয়ের কথা, এরই মাঝে এল আদিত্য-অনুষার বিচ্ছেদের খবর, কী কারণে প্রেম ভাঙল দুই তারকার?

টলিপাড়ায় ভাঙা-গড়ার গল্প লেগেই থাকে। তবে বছরশেষের অন্যতম দুঃসংবাদ হল, আদিত্য সেনগুপ্ত ও অনুষা বিশ্বনাথনের বিচ্ছেদের খবর। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দুজনের ছাদনাতলাতে যাওয়ার কথা ছিল, এমনকী বিয়েবাড়ি ভাড়াও করে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে এখন শোনা যাচ্ছে, বিয়েটা নাকি হচ্ছে না!
আর খবর, বিয়েটা ভেঙেছে পাত্রী অর্থাৎ অনুষা নিজেই। আর যার ছাপ পড়েছে সমাজমাধ্যমেও। দুজনের একসঙ্গে তোলা একটাও ছবি নেই আদিত্যর প্রোফাইলে। যদিও অনুষার প্রোফাইলে জ্বলজ্বল করছে সব ছবি। অনুষা ও আদিত্য কেউই এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি নন। তবে দুই তারকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র দিয়েছেন সিলমোহর। মাস কয়েক আগেই নাকি ভেঙেছে দু’জনের সম্পর্ক। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে দেননি দুই পরিবার।
২০২৪ সালের অক্টোবর আদিত্যর জন্মদিনে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন অনুষা। ওই বছরের অগস্ট মাসে প্রাগে ঘুরতে গিয়েছিলে দুজনে। একসঙ্গে টেলর সুইফটের কনসার্টে ধরা দিয়েছিলেন, সেই থেকে শুরু প্রেমচর্চা। আর প্রেমিকের জন্মদিনে লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন হ্যান্ডসাম। আই লাভ ইউ’।
এক সাক্ষাৎকারে প্রেম নিয়ে প্রশ্নে অনুষার জবাব ছিল, ‘আমার ও আদিত্যের মনে হয়েছিল, লুকিয়ে প্রেম করার তো কোনও কারণ নেই। আমরা সম্পর্কে যাওয়ার আগে অনেকটা সময় নিয়েছিলাম। তাই এই সম্পর্ক আমরা অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করেছি। তাই এই সম্পর্ক লুকনোর কোনও কারণ আমরা খুঁজে পাইনি।’
মধুমন্তী মৈত্র ও পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের মেয়ে অনুষা বিশ্বনাথন একাধিক সিনেমা, সিরিজে কাজ করেছেন। তবে তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন ‘জল থই থই’ ভালোবাসা ধারাবাহিকের হাত ধরে। শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছে 'গৃহস্থ'-তে। এদিকে, প্রজাপতি বিস্কুটের পর সেভাবে অভিনয়ের জগতে না পাওয়া গেলেও পর্দার পিছনে কাজ করে চলেছেন আদিত্য সেনগুপ্ত। চিত্রনাট্য লেখেন তিনি।
প্রসঙ্গত, এর আগে অনুষার প্রেম ছিল ইন্ডাস্ট্রির এক পরিচিত চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে। অন্যদিকে আদিত্য দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী খেয়া চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এমনকী শোনা যায়, তাঁরা দীর্ঘদিন সহবাসও করতেন।
