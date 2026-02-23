Dhurandhar Update: রণবীরের বিপরীতে এবার ইমরান, ‘ধুরন্ধর ২’-এ ‘বড় সাহেব’ হয়ে পর্দায় কাঁপাবেন?

Dhurandhar Update: রণবীরের বিপরীতে এবার ইমরান, ‘ধুরন্ধর ২’-এ ‘বড় সাহেব’ হয়ে পর্দায় কাঁপাবেন?
ইমরান হাশমিকে কি ধুরন্ধর ২-এ বড়ে সাহেবের চরিত্রে দেখা যাবে? সম্ভাব্য কাস্টিং সম্পর্কে ইন্টারনেট কী বলছে তা এখানে দেখে নিন।
আদিত্য ধরের ছবি ধুরন্ধর প্রেক্ষাগৃহে আসার পর প্রায় তিন মাস হয়ে গিয়েছে এবং যত দিন যাচ্ছে, ভক্তদের মধ্যে সিক্যুয়েলের জন্য অপেক্ষা আরও বেড়েছে। রণবীর সিং এবং অক্ষয় খান্না অভিনীত এই ছবির কোনও খবর পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নেটিজেনরা। আমরা ইতিমধ্যে জানি, আদিত্যের অভিনেত্রী স্ত্রী ইয়ামি গৌতম ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর জন্য একটি স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সের দৃশ্যের শুটিং করছেন। অন্য দিকে অক্ষয়কে ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্যে দেখা যাবে।সাম্প্রতিক গুঞ্জন অনুসারে, ইয়ামির ‘হক’ সিনেমার সহ-অভিনেতা ইমরান হাশমি ‘ধুরন্ধর ২’ কাস্টের নতুন সদস্য হিসাবে দলে যোগ দিয়েছেন।
ধুরন্ধরের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলির মধ্যে একটি, যা সিক্যুয়ালে উন্মোচিত হবে, তা হল বড় সাহেব কে? সঞ্জয় দত্ত ওরফে এসপি চৌধুরী আসলাম এবং অর্জুন রামপাল, যিনি আইএসআইয়ের মেজর ইকবালের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাদের মুখে বারবার উঠে এসেছে ‘বড় সাহেব’-এর কথা।
এমনকী ধুরন্ধরের পরে রণবীর সিং তাঁর ডায়েরিতে চরিত্রটির নাম লিখেছিল। অক্ষয় খান্না ওরফে রেহমান ডাকাতের পর তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে। কিন্তু বড় সাহেব কে? ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ অন লেটারবক্সড-এর তারকা কাস্ট তালিকা অনুসারে, অভিনেতা ইমরান হাশমিকে ‘বড় সাহেব’-এর চরিত্রে দেখা যাবে। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ট্রেলার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ধুরন্ধর মুক্তি পাচ্ছে ১৯ মার্চ।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পায় রণবীর সিং অভিনীত স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর'। ছবিটি বক্স অফিসে ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ১,৩০০ কোটির বেশি আয় করেছে। ওটিটি-তে আসার পরেও প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানতে থাকা এই ছবিটি ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী বলিউড সিনেমা হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। ধুরন্ধরের মোট বিশ্বব্যাপী আয়: প্রায় ১,৩৫৪.৮৪ কোটি টাকা। ভারতীয় নেট আয়: ৮৯৪.৪৯ কোটি টাকার বেশি, যা এটিকে সর্বকালের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবি করে তুলেছে। ৭৬ দিনেরও বেশি সময় প্রেক্ষাগৃহে দাপিয়ে বেড়ানো ছবিটি আদিত্য ধরের পরিচালনায় একটি নজিরবিহীন রেকর্ড স্থাপন করেছে।