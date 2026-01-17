Edit Profile
    Don 3 Update: রণবীর ছাড়তেই ধুম ৩-এ আসছেন শাহরুখ! তবে কিং খান বড় শর্ত রেখেছেন ফারহানের জন্য

    মাসখানেক আগে আচমকাই জানা যায় যে, রণবীর সিং আর ধুম ৩ ছবির অংশ নন। আর এখন খবর, সিনেমায় ফিরতে চলেছেন শাহরুখ খান।

    Published on: Jan 17, 2026 10:04 AM IST
    By Tulika Samadder
    ধুম ৩-এর কাস্টিং নিয়ে যে টানাোড়েন, তা হাইভোল্টেজ যে কোনো ড্রামাকেও হার মানা। এর আগে বলা হয়েছিল, এই ছবিতে রণবীর সিং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। এর আগের দুটি পার্টের নায়ক ছিলেন যদিও শাহরুখ খান। এরপর মাসখানেক আগে আচমকাই জানা যায় যে, রণবীর সিং আর এই ছবির অংশ নন। আর এখন খবর, সিনেমায় ফিরতে চলেছেন শাহরুখ খান।

    রণবীর সিং ছাড়ার পর, ডন ৩-তে ফিরতে পারেন শাহরুখ খান।
    টেলিচক্করের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাহরুখ ডনের চরিত্রে ফিরবেন, তবে ছবির পরিচালক ফারহান আখতারের সামনে শর্ত রেখেছেন তিনি। খবরে বলা হয়েছে, শাহরুখ খান তবেই এই ছবিতে কাজ করবেন, যদি জওয়ানের পরিচালক অ্যাটলিও ডনের অংশ হন। তবে এখন পর্যন্ত ছবির টিমের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য আসেনি।

    ফারহান আখতারের 'ডন ফ্র্যাঞ্চাইজি'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ। এরপরই রণবীরের 'ডন ৩' ছবিতে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও, ২০২৫-এর শেষে খবর আসে রণবীর ছবি ছেড়ে চলে গেছেন। ছবির প্রধান অভিনেত্রী নিয়েও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এর আগে রণবীরের বিপরীতে ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল কিয়ারা আদবানির, কিন্তু পরে খবর আসে যে কিয়ারাও ছবির অংশ নন এবং এখন তার জায়গায় প্রধান চরিত্রে থাকবেন কৃতি শ্যানন।

    একই সময়ে, ছবির খলনায়ক সম্পর্কে খবর রয়েছে যে বিক্রান্ত ম্যাসি এবং বিজয় দেবেরাকোন্ডা-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তবে উভয় অভিনেতাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, দেখা যাক শাহরুখ যদি টিমে আসেন, তাহলে খলনায়ক হিসেবে কে আসে!

