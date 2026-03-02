Edit Profile
crown
    ১২৫ কোটিতে চুক্তি! বাংলা বিগ বসের সঞ্চালক সৌরভ, TRP-তে দাদাগিরি করতে তৈরি স্টার জলসা

    ব্যাট হাতে যেমন ক্রিকেট পিচে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন সৌরভ, তেমনই সঞ্চালনাতেও। দাদাগিরির জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে যদিও কিছু বলার নেই। এবার বাংলা বিগ বসের সঞ্চালনা করবেন মহারাজ। 

    Published on: Mar 02, 2026 7:16 PM IST
    By Tulika Samadder
    একসময় দাদাগিরি রিয়েলিটি শো দিয়ে টিআরপি তালিকায় ঝড় তুলতেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ দশ বছরের কাছাকাছি দাদাগিরি সঞ্চালনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, পরবর্তীতে সরে দাঁড়ান সৌরভ। তারপর খবর আসে জি বাংলার প্রতিপক্ষ চ্যানেল, স্টার জলসায় যোগ দিয়েছেন মহারাজ। এখন খবর, ‘দাদাগিরি’র মঞ্চ মাতানোর পর এবার বাংলা ‘বিগ বস’-এ ঝড় তুলবেন সৌরভ।

    বাংলা বিগ বসের সঞ্চালনা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।
    ব্যাট হাতে যেমন ক্রিকেট পিচে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন সৌরভ, তেমনই সঞ্চালনাতেও। দাদাগিরির জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে যদিও কিছু বলার নেই। এবার বাংলা বিগ বসের সঞ্চালনা করবেন। এর আগে কালার্স বাংলায় বিগ বসের একটি সিজন এসেছিল। যাতে বাংলার সব বাঘা বাঘা তারকারা অংশ নিয়েছিল। ১৭ জুন থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলা এই সিজনে গায়ক অনিক ধর বিজয়ী এবং অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ রানার-আপ হয়েছিলেন। সঞ্চালনা করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

    যদিও কোন স্লটে বাংলা টেলিভিশনে ‘বিগ বস’র সম্প্রচার হবে, কারা অংশগ্রহণ করবেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে খবর, টানটান চমক অপেক্ষা করে আছে। বছরখানেক আগেই খবর এসেছিল যে, চার বছরের জন্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের চুক্তিতে স্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ। ২০২৪ সাল নাগাদ এই খবর এলেও, এতদিনে জলসায় সৌরভকে দেখা মেলেনি।

    সেই সময় উচ্ছ্বসিত সৌরভ জানিয়েছিলেন, ‘মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল টিভি। স্টার জলসার সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুবই আনন্দিত। দুটি নন-ফিকশন শো-এর সঞ্চালক হিসেবে আবার দর্শকদের সামনে আসতে পারাটা আমার জন্য দারুণ ব্যপার। ক্রিকেটের বাইরে থেকেও আমি সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পছন্দ করি। এবারও সেই বিশ্বাস নিয়েই ফিরছি। দর্শকদের আরও ভালো কিছু দেওয়ার ইচ্ছে আছে।’

    আগামী ৬ মার্চ, শুক্রবার এই রিয়ালিটি শোয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে কলকাতার বুকে ইডেনগার্ডেন্সে। এরপরই ধীরে ধীরে খোলসা করা হবে, কারা বিগ বসের ঘরে আটকা পড়তে চলেছেন।

