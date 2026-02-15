Dhurandhar vs Toxic: ধুরন্ধরের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে টক্সিক? খবর, রণবীরের সঙ্গে বক্স অফিস সংঘর্ষ এড়াতে পিছু পা যশ

এই বছরের সবচেয়ে বড় বক্স অফিস সংঘর্ষ মার্চ মাসে হতে চলেছে। ১৯ মার্চ রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২ এবং যশের ছবি টক্সিক মুক্তি পাচ্ছে। অর্থাৎ বক্স অফিসে জোরদার যুদ্ধ। দুটিই বিগ বাজেটের ছবি, ফলত সংঘর্ষ অনিবার্য। বাণিজ্য বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই সংঘর্ষের ফলে যে কোনো একটি ছবির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। এমনকী দুটি ছবির সংঘর্ষ স্থগিত করার জন্য আলোচনার খবরও পাওয়া গিয়েছে। তবে, এখন একটি গুজব রেডিটে প্রকাশিত হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে টক্সিকের মুক্তি স্থগিত করা হতে পারে।
টক্সিক কি স্থগিত করা হচ্ছে?
রেডিট রটা খবর অনুসারে, ধুরন্ধর ২ এবং টক্সিক ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, টক্সিকের মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিদেশী দর্শকদের লক্ষ্য করে টক্সিক কন্নড় এবং ইংরেজিতে একই সঙ্গে শুটিং করা হয়েছিল। তবে, একটি ডিস্ট্রিবিউশন সোর্স জানিয়েছে যে, ইংরেজিতে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার জন্য এখনও কোনও কৌশল তৈরি করা হয়নি। ছবির বাজেট ৬০০ কোটি টাকার বেশি।
এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, হেইল মেরি ২০ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে। বিদেশে, ছবিটি ৮০:২০ ভাগে মুক্তি পাচ্ছে, যার অর্থ হেইল মেরি বেশিরভাগ স্ক্রিন পাচ্ছে, টক্সিকের সুযোগ সীমিত।
ধুরন্ধর ২-এর অগ্রাধিকার
ব্লকবাস্টার ধুরন্ধরের সিক্যুয়েলের সঙ্গে টক্সিক মুক্তি পাচ্ছে। এক্সিবিটরসরা পূর্বে উভয় ছবির জন্য স্ক্রিন বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন ধুরন্ধর ২ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। একক-স্ক্রিন থিয়েটারে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, ধুরন্ধর ২-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
টক্সিক টিজার বিতর্ক
টক্সিক টিজারকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর, ট্রেলারটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই প্রতিবেদন অনুসারে, টক্সিকের মুক্তি স্থগিত করা হতে পারে। তবে, এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি এই ব্যাপারে।
