Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অপারেশন সিঁদুর বড় পর্দায়! সেনার দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী, প্রযোজনায় ভূষণ কুমার

    Operation Sindoor: পহেলগাঁও হামলা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর পালটা আক্রমণ করে ভারত। পাকিস্তানে থাকা জঙ্গিঘাঁটি ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। যার নাম রাখা হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। 

    Published on: Feb 18, 2026 5:51 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দ্য কাশ্মীর ফাইলস এবং দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার-এর মতো ছবি তৈরি করা চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী এখন প্রবীণ প্রযোজক ভূষণ কুমারের সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। খবর রয়েছে যে, বিবেক ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর উপর ভিত্তি করে একটি ছবি তৈরি করতে চলেছেন। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হামলার ‘কোডনেম’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছবিটি তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, টি-সিরিজ এবং আই অ্যাম বুদ্ধ প্রোডাকশনের ব্যানারে ছবিটি নির্মিত হবে। যদিও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, ভক্তরা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত উত্তেজিত।

    অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী।
    অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী।

    ভূষণ কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বিবেক

    ইন্ডিয়া ফোরামের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটির প্রাক-প্রযোজনার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত এই ছবিতে তীব্র অ্যাকশন থাকবে। উল্লেখ্য যে উরি হামলার উপর ভিত্তি করে, এর আগে একটি ছবি আগে তৈরি হয়েছিল, যা ব্লকবাস্টার হিট হয়েছিল। এই ছবিটি ভিকি কৌশলের কেরিয়ারকে উল্লেখযোগ্য গতি দিয়েছি। যদি এই ছবিটির নির্মাণ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে মনে করা হচ্ছে এটি কেবল বক্স অফিসে উল্লেখযোগ্য আয়ই করবে না বরং একজন অভিনেতার কেরিয়ারের দরজাও খুলে দেবে।

    অপারেশন সিঁদুরের গল্প কী?

    রিপোর্ট অনুসারে, ছবিটির গল্প শুরু হবে কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে হওয়া সন্ত্রাসী হামলার ভূমিকা দিয়ে, যা পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সন্ত্রাসীরা সেখানে আগত পর্যটকদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরে এবং হিন্দু পুরুষদের উপর গুলি চালিয়েছিল। এই হামলায় অনেক নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিল। ভারত কিছুটা সময় নিয়েছিল, কিন্তু তারপর একদিন সকালে, সোশ্যাল মিডিয়া অপারেশন সিন্দুরের ছবি এবং ভিডিয়োতে উত্তাল হয়ে ওঠে। ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়, ৫০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসীকে হত্যা করে।

    ছবির স্টার কাস্ট কেমন হবে?

    বিবেক অগ্নিহোত্রী, যিনি পূর্বে ‘দ্য তাসখন্দ ফাইলস’ এবং ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর মতো ছবি পরিচালনা করেছেন, তিনি জাতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি এই ছবিটি তৈরির জন্য সময় নিয়ে একটি বড় ঝুঁকি নেবেন। যেহেতু ছবিটিতে প্রচুর অ্যাকশন থাকবে, তাই এটির জন্য ভিএফএক্সের কাজও প্রয়োজন হবে। ছবির গল্প এবং তারকা কাস্ট সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে বিবেক অগ্নিহোত্রী এই প্রযোজনার জন্য বলিউডের এ লিস্টার তারকাদেরই বাছবেন।

    News/Entertainment/অপারেশন সিঁদুর বড় পর্দায়! সেনার দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী, প্রযোজনায় ভূষণ কুমার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes