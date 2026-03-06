Edit Profile
    সোনায় মোড়া বর ও কনে! জানেন কি, বিজয় ও রশ্মিকার বিয়েতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে?

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা, দুজনেই দক্ষিণের বড় তারকা। কিছুদিন আগে গাঁটছড়া বাঁধেন দু'জন। জমকালো বিয়ের ফোটো দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন এসেছে, এই বিয়ের বাজেট কত ছিল?

    Published on: Mar 06, 2026 3:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    গত মাসের শেষের দিকে, ফেব্রুয়ারিতে বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দানা বিয়ে করেন। আর তাঁদের জমকালো বিয়েতে, কেবল পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। উদয়পুরে সাত পাকে ঘোরার পর, হায়দরাবাদে একটি রিসেপশন পার্টি দিয়েছিলেন। রশ্মিকা ও বিজয়ের বিয়ের সাজে যা সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে, তা হল বর ও কনে, দুজনেরই গায়ে থাকা সোনার গয়না। আর দুই তারকার জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের পর, সবার মনেই একটা প্রশ্ন জাগছে যে, এই বিয়েতে মোট খরচ কত ছিল!

    বিয়েতে কত কোটি টাকা খরচ করেছেন?

    তেলেগুতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই দম্পতি তাদের বিয়েতে ১২ কোটি টাকা খরচ করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ৩ কেজি সোনার গয়না পরেছিলেন, যার মধ্যে ২ কেজি রশ্মিকার গায়ে ছিল এবং ১ কেজি বিজয়ের। তবে, কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, বিয়েতে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে। তবে এই নিয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই।

    নেটফ্লিক্সের ৬০ কোটি টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

    উল্লেখ্য তাদের বিয়ের আগে, খবর ছিল যে নেটফ্লিক্স তাঁদের প্ল্যাটফর্মে বিয়ে সম্প্রচারের জন্য ৬০ কোটি টাকার চুক্তি করেছিল। তবে বিজয় বা রশ্মিকার কেউই এই চুক্তিতে রাজি হয়নি।

    বিজয় ও রশ্মিকার প্রেমের গল্প

    বিজয় এবং রশ্মিকা প্রথম গীতা গোবিন্দম ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাদের রসায়ন বেশ প্রশংসা পায়। এরপর তাঁরা ডিয়ার কমরেড ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এবং এই ছবিতেই তাদের প্রেমের সূত্রপাত ঘটে। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে একসঙ্গে আছেন, কিন্তু বিয়ের আগে প্রেমের খবরে কখনোই দেননি সিলমোহর। তবে, তাদের একসঙ্গে ছুটি কাটানোর অসংখ্য ছবি ভাইরাল হয়েছিল ইন্টারনেটে।

    গত বছর বাগদান

    ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে এই দম্পতি বাগদান করেছিলেন, তবে তারা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা নিয়ে নীরব ছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে, তাঁরা তাঁদের বিয়ের ঘোষণা করে, সম্পর্ক এবং বিয়ের খবর নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন ‘দ্য ওয়েডিং অফ বিরোশ’।

    তাঁদের আসন্ন ছবি ‘রণবালি’ শীঘ্রই আসছে। বিজয় এবং রশ্মিকাকে এই ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে। সিনেমার প্রথম গানটি তাঁদের বিয়ের পরে প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাঁদের ভক্তদের জন্য একটি বড় বিয়ের উপহার ছিল।

