মাহিকা আসায় দূরত্ব বাড়ল হার্দিক-ক্রুণালের? ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝামেলার খবর হঠাৎ এল কেন

মাহিকা আসায় দূরত্ব বাড়ল হার্দিক-ক্রুণালের? ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝামেলার খবর হঠাৎ এল কেন
খবর পান্ডিয়া ভাই ক্রুণাল আর হর্দিকের মধ্যে নাকি ঝামেলা লেগেছে। দুই অভিন্ন হৃদয় ভাই, একে-অপরের থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন। এর পিছনে কি প্রেমিকা মাহিকা শর্মাই আছেন?
ভারতের টি ২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ জয়ের পর নতুন করে চর্চায় হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর প্রেমিকা মাহিকা শর্মাকে নিয়ে চর্চা তো হচ্ছেই, সঙ্গে নেটপাড়া তৈরি করেছে নতুন থিওরি। যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে, সম্পর্ক নাকি খারাপ হয়েছে হার্দিক পান্ডিয়া ও ক্রুণাল পান্ডিয়ার মধ্যে। দুই অভিন্ন হৃদয় ভাই, একে-অপরের থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।
হার্দিক ও ক্রুণালের ঝামেলা?
ভারতের জয়ে হার্দিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, ভক্তরা লক্ষ্য করেছেন যে তার ভাই ক্রুনাল তার ভাইকে অভিনন্দন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট করেননি। এখান থেকেই ভক্তরা অনুমান করতে শুরু করেন যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে কিছু একটা ঝামেলা হতে পারে। এমনকী ক্রুনাল এবং তার স্ত্রী, পাংখুরি শর্মাকে একদিনও দেখা যায়নি স্টেডিয়ামে। এছাড়াও, অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, বউদি পংখুরি বলতে একসয় অজ্ঞান ছিলেন যে হার্দিক, তিনি এবারে দাদার বউকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েও পোস্ট করেননি।
হার্দিক মজে মাহিকায়
সম্প্রতি ক্রুনাল এবং পাংখুরিকে হার্দিকের প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশা স্টানকোভিচের সাথে দেখা গেছে, অন্যদিকে হার্দিক প্রায় বেশিরভাগ সময়টাই কাটাচ্ছেন মডেল-অভিনেত্রী প্রেমিকা মাহিকা শর্মার সঙ্গে। পূজা থেকে শুরু করে সামাজিক অনুষ্ঠান, সর্বত্রই হার্দিক যোগদান করেছেন মাহিকার সঙ্গেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় মাহিকাকে স্টেডিয়ামে হার্দিকের জন্য উল্লাস করতেও দেখা গিয়েছে। তবে এবার মাহিকার সঙ্গে দেখা মিলেছিল হার্দিক-পুত্র অগস্ত্যর।
আদৌ কি হার্দিক ও ক্রুণালের ঝামেলার খবর সত্যি?
তবে, এখনই কিছুই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তবে জল্পনা ধীরে ধীরে তীব্র হচ্ছে আরও। সাম্প্রতিক সময়ে, ক্রুণাল নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রেখেছেন এবং ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কোনও পোস্টও করেননি।
টি২০ ২০২৬ বিশ্বকাপে হার্দিকের পারফরমেন্স
টি২০ ২০২৬ বিশ্বকাপে হার্দিক পান্ডিয়া ভারতের প্রধান অলরাউন্ডার হিসেবে অসাধারণ পারফর্ম করে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ৮ ম্যাচে ১৯৯ রান এবং ৮টি উইকেট নেন, যার মধ্যে ফাইনালে এবং সেমিফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। টুর্নামেন্টে ১৫টি ছয় মারেন। এবং ১৯৩.০৮ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করে তিনি নিজের অলরাউন্ডার গ্রাফকে শীর্ষে নিয়ে যান।
মাহিকাকে ‘স্ত্রী’ বলেন হার্দিক
২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মাঠেই মাহিকার সঙ্গে হার্দিককে উদযাপন করতে দেখা যায়। তিনি প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরেন, চুমু খান এবং তাঁকে নিজের ‘লাকি চার্ম’ ও ‘স্ত্রী’ হিসেবে অভিহিত করেন।