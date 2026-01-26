সন্দেশে আতে হ্যায় টু তেরি মিট্টি, প্রজাতন্ত্র দিবসে শুনতেই হবে রক্ত গরম করা গান!

সন্দেশে আতে হ্যায় টু তেরি মিট্টি, প্রজাতন্ত্র দিবসে শুনতেই হবে রক্ত গরম করা গান!
প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে ভারতের বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে সুরের মূর্ছনা বরাবরই এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। দেশপ্রেমের আবেগে আপামর ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধতে হিন্দি চলচ্চিত্রের কালজয়ী গানগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।
২০২৬ সালে ভারতবাসী ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করছে। আজ তেরঙা পতাকার উত্তোলনের সাথে সাথেই চারদিকের বাতাসে ভেসে আসছে সেই পরিচিত সুর। ভারতের প্রতিটি অলিতে-গলিতে সকাল থেকেই লাউডস্পিকারে বেজে উঠছে দেশাত্মবোধক গান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বদলে গেলেও, হিন্দি ছবির কিছু কালজয়ী গানের আবেদন আজও ম্লান হয়নি। সঙ্গে রয়েছে কিছু একক অ্যালবামের গানও।
শহিদদের স্মৃতি তর্পণে আজও সবার আগে মনে পড়ে লতা মঙ্গেশকরের সেই জাদুকরী কণ্ঠের ‘অ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগো’। ১৯৬৩ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গাওয়া এই গানটি আজও ভারতবাসীর চোখে জল এনে দেয়। অন্যদিকে, মান্না দে-র ‘অ্যায় মেরে পেয়ারে ওয়াতন’ বা মহম্মদ রফির ‘কর চলে হাম ফিদা’ প্রবীণদের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনে সেই পুরনো লড়াইয়ের দিনগুলি।
নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সানি দেওলের ‘বর্ডার’ ছবির ‘সন্দেশে আতে হ্যায়’ গানটি আজও প্রত্যেক ভারতীয় সেনার ঘরের মানুষের কাছে এক আবেগের নাম। বর্ডার ২ ছবিতেও নতুন আঙ্গিকে ফিরেছে সেই গান। আবেগ আর দেশাত্মবোধের ভাবনা দুটোই অটুট রয়েছে।
আধুনিক যুগে ছবিতে দেশপ্রেমের ধারা বজায় রেখেছেন এ আর রহমান। তাঁর ব্যক্তিগত অ্যালবামের ‘মা তুঝে সালাম’ বা ‘স্বদেশ’ ছবির ‘ইয়ে জো দেস হ্যায় তেরা’— নতুন প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেমের এক অন্য সংজ্ঞা তৈরি করেছেন আল্লারাখা রহমান।
সাম্প্রতিক সময়ের ছবিগুলির মধ্যে অরিজিৎ সিং-এর কণ্ঠে ‘রাজি’ ছবির ‘অ্যায় ওয়াতন’ অন্যতম জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান। শঙ্কর-এয়সান-লয়ের সুর, গুলজারের লেখনি এই গানের সেরা প্রাপ্তি। আলিয়া ভাটের রাজি ছবির এই গান আজকের প্রজন্মের জন্য দেশাত্মবোধক গানের তালিকায় অবশ্যই থাকবে। সুনীধি চৌহান ও অরিজিত্ সিংয়ের সুরেলা কন্ঠ গানের অন্যতম ইউএসপি।
এছাড়াও অরিজিতের গাওয়া ‘ভুজ’ ছবির ‘দেশ মেরে’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া ‘কেশরী’ ছবির ‘তেরি মিট্টি’ গানটি যখন বেজে ওঠে, তখন দেশের মাটির প্রতি বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে আপামর দেশবাসীর বুক গর্বে ভরে ওঠে। তেরি মিট্টি’ গানের নেপথ্যের কন্ঠটিও সেই বি প্রাকের। বাঙালি সুরকার অর্কর কম্পোজ করা এই গানের রক্ত গরম করা কথা লিখেছেন মনোজ মুন্তাসির।
বি-প্রাকের আরও একটা গানের কথা না বললেই নয়। শেরশাহ ছবির মন ভরেয়াঁ গান শুনলে মন কেমন করে উঠে। ক্যাপ্টেন বিক্রম বত্রার শেষকৃত্যের প্রেক্ষাপটে বি প্রাকের এই গান। বিক্রম বত্রার জ্বলন্ত চিতার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়া ডিম্পলকে দেখে মন কাঁদবে আপনার। আর ভেসে আসবে বিক্রম বত্রার সেই কথা, ‘ইয়া তো তিরঙ্গা লহরাকে আয়ুঙ্গা, ইয়া তো তিরাঙ্গেমে লিপটকে আয়ুঙ্গা… লেকিন আয়ুঙ্গা জরুর’।
শাহরুখ খানের চক দে ইন্ডিয়ার টাইটেল ট্রাক ছাড়া কী আদেও প্রজাতন্ত্র দিবসে প্লে-লিস্ট পূর্ন হওয়া সম্ভব? না এক্কেবারেই নয়। সুখবিন্দর সিংয়ের গলায়, সেলিম-সুলেমানের সুরে চক দে ইন্ডিয়া গান আজও জনপ্রিয়তার শিখরে।
আমির খানের ‘রঙ দে বসান্তি’ ছবির টাইটেল ট্রাকটিও শিহরণ জাগায় আপামর ভারতীর মনে। এ আর রহমানের সুরে, দলের মেহেন্দির গলায় বলিউডের অন্যতম কালজয়ী দেশাত্মবোধক গান। বৈচিত্র্যের মধ্যেই বাঁধা ভারতের ঐক্যের সুর, সেটাই এই গানের প্রাণভ্রমরা। এছাড়াও পরদেশ ছবির আই লাভ মাই ইন্ডিয়া হোক বা সলমন-সঞ্জয়ের রিলিজ না হওয়া ছবির গান ‘সবসে আগে হোঙ্গে হিন্দুস্তানই’ আজও সমান জনপ্রিয়।
প্যারেড গ্রাউন্ডের কুচকাওয়াজ থেকে শুরু করে পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠান— এই গানগুলিই যেন দেশাত্মবোধের মূল চালিকাশক্তি। সুর আর ছন্দের মধ্য দিয়েই ভারতবাসী আজ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সংবিধানের এই পবিত্র দিনটিকে।