সলমনের বাড়িতে দেশপ্রেমের সুর! ‘গালওয়ান’ ছবির গান গাইল দুই খুদে
প্রজাতন্ত্র দিবসে সালমানের খুদে ভাগ্নে-ভাগ্নীর গলায় শোনা গেল 'যুদ্ধ গ্যালওয়ান'-এর 'মাতৃভূমি' গান। ভাইরাল এই ভিডিও!
প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এক মন ছুয়ে যাওয়া ভিডিও শেয়ার করলেন ভাইজান। সলমনের শেয়ার করা ভিডিওতে ভাগ্নে আহিল এবং ভাগ্নি আয়াতকে ব্যাটেল অফ গালওয়ান ছবির গান গাইতে দেখা যায়। এই দেশাত্মবোধক পারিবারিক মুহূর্তটি সকলের মন জয় করে নিতে বিন্দুমাত্র সময় নেয়নি।
ভিডিওতে দেখা যায়, সলমন তাঁর আইপ্যাডে মাতৃভূমি গানটি শুনছেন এবং গুনগুন করে গাইছেন। মামাকে দেখে ছোট দুই খুদেও গানটি গাইতে চেষ্টা করছে। ভিডিওতে সলমনকে একটি কালো রঙের টি-শার্ট পরে থাকতে দেখা যায়।
আরও পড়ুন: ‘যে মানুষটা বুঝেছিলেন...’,পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে ঋতুপর্ণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রসেনজিতের
আয়াত পরে থাকে একটি সুন্দর কমলা সাদা রঙের পোশাক এবং আহিল পরে থাকে একটি সবুজ রঙের হুডি। ভিডিওটি শেষ করার আগে সুরকার হিমেশ রেশামিয়াকে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে ভাইজান বলেন, তুমি কি অসাধারণ ভাই। দারুন সুর। ভাইজানের এই মন্তব্যের প্রদত্তরে কমেন্ট বক্সে হাত জোড় করার ইমোজি পোস্ট করেছেন হিমেশ।
ব্যাটেল অফ গালওয়ান প্রসঙ্গে
ব্যাটেল অফ গালওয়ান ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ছবিটিতে পূর্ব লাদাখে ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে নৃশংস, উচ্চ-উচ্চতার সংঘর্ষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে সৈন্যরা চরম পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই লড়াই করেছিল।
গালওয়ানের যুদ্ধে সলমন খান প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তিনি ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের নায়ক কর্নেল বি সন্তোষ বাবুর দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিতে চিত্রাঙ্গদা সিংকে প্রধান মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তার সাথে জেইন শ, অঙ্কুর ভাটিয়া, বিপিন ভরদ্বাজ, অভিলাষ চৌধুরী, নির্ভয় চৌধুরী এবং সিদ্ধার্থ মূলী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।
আরও পড়ুন: প্রথমবার ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’- এর মঞ্চে এলেন স্বস্তিকা, বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে টিকটিকি ধরালেন রচনা!
অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এবং সালমান খান ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটি সাহস, ত্যাগ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আলোকপাত করে। এই গল্পে ভারতীয় সৈন্যদের স্থিতিস্থাপকতা তুলে ধরা হয়েছে যারা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। গালওয়ানের যুদ্ধ ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।