Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এবার লীনার মেগা ছাড়লেন রেশমি! ‘নানা মতামতের বিরোধিতা করা দরকার…’, যা বললেন অভিনেত্রী

    ২৯ মার্চ 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকে শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর ম্যাজিক মোমেন্টসের সব ধারাবাহিক থেকে সরে এলেন রেশমি সেন।

    Apr 7, 2026, 14:55:32 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২৯ মার্চ 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকে শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর এই মৃত্যু টলিপাড়াকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। নায়কের এই অকাল প্রয়ানে বারবার উঠে এসেছে প্রযোজকদের অব্যবস্থা ও গাফিলতির কথা। ইতিমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে কলকাতা ও তালসারি দু'জায়গায় থানাতেই এফআইআর করা হয়েছে। তারপর সামনে আসে অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য এই সংস্থার সমস্ত প্রোজেক্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তারপরই 'ভোলেবাবা পার করেগা' থেকে সরে আসেন রাজন্যা মিত্র। আর এবার ম্যাজিক মোমেন্টসের সব ধারাবাহিক থেকে সরে এলেন রেশমি সেন।

    এবার লীনার মেগা ছাড়লেন রেশমি! ‘নানা মতামতের বিরোধিতা করা দরকার…’, যা বললেন অভিনেত্রী
    এবার লীনার মেগা ছাড়লেন রেশমি! ‘নানা মতামতের বিরোধিতা করা দরকার…’, যা বললেন অভিনেত্রী

    ম্যাজিক মোমেন্টসের দুটি ধারাবাহিকে দেখা যেত অভিনেত্রীকে। একটি হল 'চিরসখা' আর একটি হল 'ভোলেবাবা পার করেগা'। 'ভোলেবাবা পার করেগা' -এর 'সিজন ২'তে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে প্রয়াত রাহুল অভিনীত চরিত্রের শাশুড়ির ভূমিকায় তাঁকে দেখা যেত। তবে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজনা সংস্থার দুই মেগা থেকেই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

    সেই প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ম্যাজিক মোমেন্টসের সঙ্গে আমি দেড় বছর কাজ করছিলাম। ‘চিরসখা’র পর ’ভোলে বাবা পার করেগা'তে অভিনয় করছিলাম। যেখানে আমি রাহুলের শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করছিলাম। রাহুলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও আমি ওঁর সঙ্গে শ্যুটিং করেছি। আমার মনে হল, যখন রাহুল তলিয়ে গেল, তারপর এত পরস্পর বিরোধী মত।'

    প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল রাহুল নিজে নাকি ড্রোন শর্টের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গেও রেশমি নিজের মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আর্টিস্ট হিসেবে রাহুলই নিজে জলে চলে গিয়েছিল? রাহুলই চেয়েছিল ড্রোন শট? কিন্তু এত বছর কাজ করছি, আমরা তো জানি জিমি শট বা ড্রোন শটের জন্য আলাদা টেকনিশিয়ান দরকার। একজন আর্টিস্ট চেয়েছিল, এটা পরস্পর বিরোধী একটা মন্তব্য। চিত্রনাট্যের একটা লাইনও এদিক-ওদিক করা যায় না। সেখানে রাহুল বলল, হঠাৎ জলে নামব। তখন মনে হল, মানুষ হিসেবে মনে হল, এই নানা মতামতের একটা বিরোধিতা করা দরকার। সত্যিটা জানা দরকার।’

    এরপর তিনি মেগা ছাড়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি ওঁদের কনট্রাক্টে থাকা অভিনেত্রী নই। প্রতিদিনের কাজের হিসেবে পারিশ্রমিক পেতাম। তাই কনট্রাক্ট ভাঙার বা আলাদা করে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি নেই। আর্টিস্টস ফোরামের সবার সামনেই এটা বলেছি, যে দুটো প্রোজেক্টের একটাতেও আমি কাজ করছি না। এই মুহূ্র্তে আমার হাতে কোনও কাজ নেই। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। আমার মনে হয় আগে বিচার, তারপর কাজ।’

    Home/Entertainment/এবার লীনার মেগা ছাড়লেন রেশমি! ‘নানা মতামতের বিরোধিতা করা দরকার…’, যা বললেন অভিনেত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes