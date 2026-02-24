লিভ ইন করেন ঋদ্ধি-সুরঙ্গনা! ‘সম্পর্ক থাকাটাই জরুরি’,ছেলের বিয়ে নিয়ে অকপট রেশমি

লিভ ইন করেন ঋদ্ধি-সুরঙ্গনা! ‘সম্পর্ক থাকাটাই জরুরি’,ছেলের বিয়ে নিয়ে অকপট রেশমি
কৌশিক সেনের জীবনে মেয়ের অভাব পূরণ করেছেন সুরঙ্গনা। বিয়ের আগেই হবু শাশুড়ি বাড়িতে থাকেন অভিনেত্রী। ছেলের প্রেমিকাকে নিয়ে অকপট রেশমি সেন।
ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার খেলা যখন নিত্যনৈমিত্তিক, তখন পাহাড়ের ধসের মতো জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঋদ্ধি সেন আর সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসায়ন। একে অপরের ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ থেকে জীবনসঙ্গী হয়ে ওঠার পথে তাঁরা পার করে ফেলেছেন দীর্ঘ সময়। তাঁদের শৈশবের বন্ধুত্বে এখন যৌবনের ছোঁয়া।
শুরু থেকেই ঋদ্ধির বাবা-মা'র সঙ্গেও সুরঙ্গনার সম্পর্ক মজবুত। রেশমি সেনের সঙ্গে হবু বউমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। অন্যদিকে কৌশিক সেনের মেয়ে না থাকার অভাব পূরণ করেছেন সুরঙ্গনা। সম্প্রতি নিবেদিতা অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঋদ্ধি-সুরঙ্গনার সম্পর্ক নিয়ে মন খুলে কথা বলেছেন রেশমি সেন। ছেলের বিয়ে কবে?
ভক্তদের এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরে ঋদ্ধির মা জানান, বিয়ের আইনি শংসাপত্রের চেয়ে একে অপরের পাশে থাকাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দুজনেই নিজের নিজের ক্যারিয়ারের দিকে মন দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলগুলো সাক্ষী দেয় যে, শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা একে অপরের সবথেকে বড় সাপোর্ট সিস্টেম। রেশমি বলেন, ‘সম্পর্ক থাকাটাই জরুরি। আমরা কোনওদিন জোর করিনি। ওদের যেদিন মনে হবে বিয়ে করবে। যদি ওরা না মনে করে করবে না বিয়ে। আমরা দুজনেই জোর করি না। তবে সুরুকে (সুরঙ্গনাকে) সাজাতে পারলে আমি খুব খুশি হই। আমার শাড়ির ভান্ডার ওর হাতেই।’
সুরঙ্গনা মাঝেমধ্যেই তাঁদের বাড়িতে এসে থাকেন, অকপটে জানান রেশমি। প্রয়োজনে হবু শাশুড়ি মাকে বকাঝকাও করেন। রেশমির কথায়, সুরঙ্গনা বাড়িতে না থাকলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান কৌশিক সেন। হবু শ্বশুর-বউমার রসায়ন এতটাই গভীর যে, সুরঙ্গনা যখন নিজের বাড়িতে ফিরে যান বা কোনও কাজে দূরে থাকেন, তখন কৌশিক সেন (বাবান) মানসিকভাবে বেশ একা হয়ে পড়েন।
রেশমি জানান, সুরঙ্গনা যেদিন বাড়ি থেকে চলে যায়, সেদিন বাবান (কৌশিক সেন) এক ধরণের বিষণ্ণতায় ভোগেন। তাঁর কথায়—'সুরু (সুরঙ্গনা) চলে গেলে বাবান (কৌশিক) মানসিকভাবে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও বারবার বলতে থাকে, সুরু চলে গেল! আসলে ও ওকে এতটাই নিজের করে নিয়েছে যে ওর অনুপস্থিতিটা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।'
দুই পরিবারের সেতুবন্ধন:
সুরঙ্গনা যেমন তাঁর নিজের বাবা-মায়ের কাছে থাকেন, তেমনই সময় পেলেই চলে আসেন সেন বাড়িতে। রেশমি সেন এবং কৌশিক সেন— দুজনের কাছেই সুরঙ্গনা এখন ঘরের মেয়ে। ঋদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কের পাশাপাশি কৌশিক সেনের সঙ্গে সুরঙ্গনার এই আত্মিক যোগসূত্রটি আধুনিক পরিবারের এক সুন্দর উদাহরণ।
মেয়ের শখ পূরণ:
কৌশিক সেনের দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল তাঁর একটি মেয়ে থাকুক। সুরঙ্গনাকে পাওয়ার পর তিনি সেই অভাব আর বোধ করেন না। হবু পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁর এই বন্ডিং কেবল আড্ডা বা অভিনয়ের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি গভীর আবেগের জায়গা। তাঁদের এই সম্পর্কের মাধুর্য দেখে নেটিজেনরাও প্রায়ই মন্তব্য করেন— "শ্বশুরমশাই হোক তো ঠিক কৌশিক সেনের মতো!"