'আশ্রয় দিতে পারে…', সুরঙ্গনার জন্মদিনে আদুরে বার্তা ঋদ্ধির! কীভাবে শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রেম?

টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুরঙ্গনা বন্দোপাধ্যায়। কাজে পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের সমীকরণগুলোকেও খুব একটা আড়ালে কখনও রাখেননি নায়িকা। তাঁর ও ঋদ্ধির সম্পর্কের কথাও তাই সকলের খুব একটা অজানা নয়। ১৯ নভেম্বর অর্থাৎ আজ নায়িকার জন্মদিন। ইউকিপিডিয়া অনুসারে ২৮ বছরে পা দিলেন নায়িকা। তাঁর জন্মদিনে প্রেমিক ঋদ্ধি গানের সুরে সুরেই দিলেন মিষ্টি বার্তা।
বুধবার ঋদ্ধি তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সেখানে দেখা যায় লাল পাড় খয়েড়ি শাড়িতে সুরঙ্গনা, অন্যদিকে, ঋদ্ধির পরনে সাদা কালো ফুল স্লিভ টি-শার্ট। হাতে থাকা গিটারে সুর তুলছেন নায়ক, আর সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান করছেন সুরঙ্গনা।
ভিডিয়োটি পোস্ট করে ঋদ্ধি ক্যাপশনে লেখেন, ‘কখনও কয়েক মিনিট হয়ে যেতে পারে দীর্ঘ আবার কেটে যাওয়া এক দীর্ঘ দশক মনে হতে পারে কয়েক মিনিট, মেঘের মতো অবিরত বয়ে চলা ‘সময়ের’ এই আশ্চর্য আপেক্ষিকতার নকশার উভয় দিকের যাত্রী হওয়ার সুযোগ ঘটেছে বেশ কয়েকবার, তবে যে সহযাত্রীর জন্য এই উপলব্ধি অবচেতন থেকে সচেতনতার চাকায় গতি পেয়েছে তার আজ জন্মদিন। আইনস্টাইনের কঠিন রিলেটিভিটির তত্ব সহজে বুঝে গেলাম ভালোবাসার ঠেলায়। কে জানত, যে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের রাস্তার সত্তয়ারিতে আমাদের নির্দিষ্ট আসন দুটো পড়বে পাশাপাশি তাও আবার এমন এক পরিবহন ব্যবস্থায় যা চলমান সময়কে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করার শিল্পকলা শেখায় বিশ্বজুড়ে, ‘the art of time sculpting’ চলমান চিত্র বা চলচ্চিত্রের রেলগাড়ির কামরায় ওই প্রথম আলাপ, তার পর থেকে মেঘ, জীবন, ভালোবাসা বা সিনেমার মতোই পরিচয় পর্বের গতি কখনও ছুটেছে ২৪ ফ্রেম পার্ সেকন্ডে, কখনও আচমকা জাম্প কাট, কখনো স্লো মোশন, কখনও আবার এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনের যাওয়ার মাঝের ক্ষনিকের বিরতি, স্তব্ধতা।’
তিনি আরও লেখেন, ‘এই যাত্রার পরিণাম কী সেটা কখনও প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেনি আমার সহযাত্রী, আমিও করিনি, বা বলা ভালো সব কিছুর পরিণাম জানতে চাওয়ার বদ অভ্যেস কাটিয়ে স্রেফ যাত্রাটুকুতে উপস্থিত থাকার সাহস পেয়েছি তারই ধৈর্যের গুণে। মেট্রোপলিস থেকে নেক্রোপোলিসের দিকে এগিয়ে যাওয়া সভ্যতার প্রায় প্রতিটা ঘরে ‘আপ কি আদালতের’ ড্রইং রুমে চলতে থাকা ঘন্টা খানেক সঙ্গে বিচারের মহোৎসবের মাঝে আমার সহযাত্রী আপন মনে গান গেয়ে যায় অনায়াসে। কথার প্রতি ক্লান্তি এলে অথবা কথা ফুরিয়ে গেলে আমাদের কথোপকথন চলতে থাকে চেনা সুর, অচেনা সুরের ভাষায়। সুরের মতোই আশ্রয় দিতে পারে যার অস্তিত্ব তার জন্মদিনে রইল জনি মিচেলের একটা গান যা সুরাঙ্গনার মনের মতোই স্বতন্ত্র, জোয়ার-ভাটা উভয় স্রোতের ঠেলায় দেখা মেঘ, ভালোবাসা বা জীবনকে বিচারের দারস্থ করা থেকে মুক্তি দিতে পারে যে মন, সেই মন ক্ষমা করতে জানে, ক্ষমা করার মুহূর্তগুলো হয়ে উঠুক জন্মদিন, শুভ জন্মদিন সুরাঙ্গনা।’