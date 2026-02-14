Edit Profile
    'রূপকথার থেকেও সুন্দর গল্প লিখেছি... ', প্রেমে ভাসলেন গৌরব- ঋদ্ধিমা

    ভালোবাসার দিনে কেউ প্রেমিকার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন কেউ আবার স্বামীর সঙ্গে। টলিউডের একাধিক অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেছেন ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে। কেউ কেউ আবার নিজেদের বিবাহবার্ষিকীও সেলিব্রেট করছেন এই দিন। সব মিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠেছে প্রেমময়।

    Published on: Feb 14, 2026 5:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রেমে ভাসলেন গৌরব- ঋদ্ধিমা
    প্রেমে ভাসলেন গৌরব- ঋদ্ধিমা

    বাকি সেলিব্রিটিদের মতো এই দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী বড় বৌমা। স্বামীর সঙ্গে দুটি ছবি পোস্ট করে ঋদ্ধিমা লেখেন, এই পৃথিবী যেখানে সবসময় সবকিছু পরিবর্তন হয়ে চলেছে সেখানে শুধুমাত্র তুমি সেই মানুষ যে কখনও পরিবর্তন হবে না।

    অভিনেত্রী লেখেন, ভালোবাসা সবসময় সহজে আসে না কিন্তু আমাদের সেটা বেছে নিতে হয়। আমরা একে অপরকে বেছে নিয়েছি, শুধুমাত্র সেলিব্রেট করার জন্য একে অপরের পাশে থাকি না বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা একে অপরের পাশে থাকি।

    ঋদ্ধিমা আরও লেখেন, আমরা একে অপরের সঙ্গে গড়ে উঠেছি, একে অপরের সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি এবং একে অপরকে তৈরি করেছি। ধীরে ধীরে একের পর এক পাতায় একটি সুন্দর প্রেমের গল্প লিখেছি, যেটা কোনও অংশে কোনও রূপকথার গল্পের থেকে কম নয়। শুভ প্রেম দিবস আমার ভ্যালেন্টাইন।

    ছবিতে ঋদ্ধিমাকে একটি লাল রঙের শাড়ি পরে থাকে দেখা যায় এবং গৌরবকে পরে থাকতে দেখা যায় একটি গোলাপি রঙের শার্ট এবং কালো রঙে ব্লেজার। এই সেলিব্রিটি দম্পতির হাসিমুখের ছবি দেখে কমেন্ট বক্সে নিজেদের ভালোবাসা জানিয়েছেন সকলে।

    প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ঋদ্ধিমাকে বিয়ে করেন গৌরব। ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অভিনেত্রীর কোল আলো করে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র পুত্র ধীর। গত বছর দীপাবলি উপলক্ষে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেত্রী যেখানে বাবা এবং ছেলেকে একই রকম পাঞ্জাবি পরে ছবি তুলতে দেখা যায়।

