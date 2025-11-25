Edit Profile
    একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেটে গেল ১৫ বছর, গৌরবকে বিবাহ বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ঋদ্ধিমার

    বড় ছেলে গৌরব চক্রবর্তী এবং পুত্রবধূ ঋদ্ধিমা সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ২০১৭ সালে। একে অপরকে ভালোবেসে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। তারপর কেটে গিয়েছে ১৫ টা বছর। কাজ এবং একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় কেটে যায় ঋদ্ধিমা ও গৌরবের।

    Published on: Nov 25, 2025 1:48 PM IST

    By Swati Das Banerjee

    Published on: Nov 25, 2025 1:48 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বড় ছেলে গৌরব চক্রবর্তী এবং পুত্রবধূ ঋদ্ধিমা সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ২০১৭ সালে। একে অপরকে ভালোবেসে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। তারপর কেটে গিয়েছে ১৫ টা বছর। কাজ এবং একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় কেটে যায় ঋদ্ধিমা ও গৌরবের।

    গৌরবকে বিবাহ বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ঋদ্ধিমার
    গৌরবকে বিবাহ বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ঋদ্ধিমার

    ২০১৭ সালের ২৪ নভেম্বর বিয়ে করেন তাঁরা। ১৫ বছরের বিবাহ বার্ষিকীতে গৌরবের সঙ্গে কাটানো বহু ছোটখাটো মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন ঋদ্ধিমা। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন যেখানে কখনও পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় কখনও আবার সমুদ্রের ধারে শুয়ে থাকতে।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    ছবি পোস্ট করে ঋদ্ধিমা লেখেন, ‘একে অপরকে বেছে নেওয়ার ১৫ বছর। এত দীর্ঘ সময় যে সব সময় ভালো কেটেছে তা নয়। সবসময় আকাশে রংধনু বা প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় নি। এই ভালোবাসার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।’

    অভিনেত্রী লেখেন, ‘কিন্তু প্রতিটি বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমরা একসঙ্গে থাকার বিকল্প বেছে নিয়েছি। দিনের শেষে আমরা একে অপরকে বেছে নিয়েছি। আমি এই ভাবেই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে উঠতে চাই, আমাদের জন্য লড়াই করতে চাই, তোমার জন্য হাসতে চাই, তোমার সঙ্গে নিজেকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।’

    গৌরব পত্নী লেখেন, ‘পুরনো বছর কেটে গেল আমাদের প্রতিশ্রুতি আজও একই। আমি তোমার ওপর হাল ছাড়ছি না। আমি জানি তুমিও আমার ওপর হাল ছাড়বে না। আমাদের আগামী বছরগুলিও যেন এই ভাবেই সুন্দর কেটে যায়, এইভাবেই যেন আমরা একে অপরের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারি।’

    কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘রঙমিলান্তি’তে কাজ করতে এসে প্রথম আলাপ হয় গৌরব-ঋদ্ধিমার। ছবির মতো বাস্তব জীবনেও গৌরবকেই নিজের জীবনের হিরো হিসেবে বেছে নেন অভিনেত্রী। তারপর ২০১৭ -এ প্রিয় বন্ধু থেকে চিরসখায় বদলে নেন স্টেটাস। একে অপরের হাত ধরে শুরু করেন সংসার জীবন। এখন তাঁরা ধীরের বাবা-মা।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    ধীরকে নিয়ে বর্তমানে তাঁদের এক অন্য পৃথিবী। চলতি বছরের শুরুতে তাঁরা একসঙ্গে পাহাড়ে কাটিয়েছেন। তবে কেবল এই বছর বলে নয়, মাঝে মাঝেই তাঁদের নানা জায়গায় ঘুরতে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই বেড়াতে যান দম্পতি। পাহাড় হোক বা জঙ্গল, সমুদ্র হোক বা মরুভূমি একসঙ্গে গোটা পৃথিবী ঘুরে দেখতে চান তাঁরা।

    News/Entertainment/একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেটে গেল ১৫ বছর, গৌরবকে বিবাহ বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ঋদ্ধিমার
