প্রকাশ্যে সোনমের দ্বিতীয় সন্তানের ছবি, 'তুমিই তো তোমার মা...', লিখলেন নায়িকার বোন
২৯ মার্চ অর্থাৎ রবিবার দ্বিতীয় পুত্র সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা। এবার সোনামের ছেলের ছবি প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন অভিনেত্রীর বোন রিয়া কাপুর।
২৯ মার্চ অর্থাৎ রবিবার দ্বিতীয় পুত্র সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা। রবিবার গভীর রাতে সোনম নিজেই এই সুখবরটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা মাখা হৃদয়ে সকলকে জানাচ্ছি যে আজ আমাদের পুত্র সন্তান পৃথিবীতে এসেছে। আমাদের পরিবার আরও বড় হল, ওর আগমনে আমাদের হৃদয় এক সুন্দর পূর্ণতা পেল।’
এবার সোনমের ছেলের ছবি প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন অভিনেত্রীর বোন রিয়া কাপুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর বোন একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে, রিয়া বসে রয়েছেন চেয়ারে এবং তার কোলে চুপটি করে শুয়ে রয়েছে সদ্যোজাত।
ছবিটি শেয়ার করে অভিনেত্রীর বোন লেখেন, ‘তুমিই তো তোমার মা সোনামের মতো একজন ভালো মনের মানুষের চালিকাশক্তি।’ ছবিতে অভিনেত্রীর ছেলের মুখ স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও নীল তোয়ালে মোড়া সদ্যজাতর মাথা ভর্তি চুল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রয়েছে মাসির দিকে, যেন চিনতে চাইছে কে তাকে কোলে নিয়ে রয়েছে!
তবে একদিকে যখন আলিয়া থেকে অনুষ্কা সকলেই নিজের সন্তানের মুখ এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনেননি অথবা আগে আনলেও এখন সন্তানের মুখ আড়ালেই রাখা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে জন্মের ঠিক দুই দিনের মাথায় এইভাবে সন্তানের মুখ প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত কিন্তু বেশ বিরল।
২০১৮ সালে সোনম ও আনন্দের বিয়ে হয়। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে তাঁদের প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম হয়েছিল। এরপর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি বিশেষ ফটোশুটের মাধ্যমে সোনম তাঁর দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মা হলেন অনিল কাপুর কন্যা। এই যাত্রাকে উপভোগ করছেন সোনম, যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন অনুরাগীদের কাছে দারুণ অনুপ্রেরণা।