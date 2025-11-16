Edit Profile
    'একটা পোস্ট লেখার ক্ষমতা... ', ছবি বিতর্কের মধ্যেই কাদের ওপর খাপ্পা ঋষভ?

    গত ১৪ নভেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস। ছবির প্রচার নিয়ে যখন সকলে ব্যস্ত ঠিক তখনই শুনতে পাওয়া গেল ছবির মুক্তি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গোটা ঘটনা জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে হইচই।

    Published on: Nov 16, 2025 2:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ১৪ নভেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। ছবির প্রচার নিয়ে যখন সকলে ব্যস্ত ঠিক তখনই শুনতে পাওয়া গেল ছবির মুক্তি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গোটা ঘটনা জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে হইচই।

    ছবি বিতর্কের মধ্যেই কাদের ওপর খাপ্পা ঋষভ?
    ছবি বিতর্কের মধ্যেই কাদের ওপর খাপ্পা ঋষভ?

    সোশ্যাল মিডিয়া ঘুরে এলেই দেখতে পাবেন একটি পোস্ট ভীষণভাবে ভাইরাল হয়েছে যেখানে লেখা, ‘একটা সিনেমা রিলিজ কি ভাবে হবে, তার কি নিয়ম ,সেটা যাঁরা ছবি বানান তাঁরা সবাই জানেন। অনেকে সামাজিক মাধ্যমে এসে অনেক রকম কথা লিখছেন দেখলাম , কেউ ফেডারেশনের দোষ দিচ্ছেন কেউ আবার ইম্পাকে দোষ দিচ্ছেন , আবার এক পরিচালক রাতের বেলায় দর্শকদের বলছেন বাংলা ছবি জাস্ট দেখবেন না।’

    পোস্টে আরও লেখা, ‘আমরা জানি দর্শক আমাদের বিচারক ,যাদের জন্য আমরা সিনেমা ,সিরিয়াল ,OTT তৈরী করি। আজ তাদের কাছে আমাদের কিছু বলার আছে বা তাদের জানানোর আছে ,আমাদের ইন্ডাস্ট্রি খুব ছোট কিন্তু তাও আমরা চেষ্টা করি আপনাদের মনোরঞ্জন করতে ,কিন্তু এই আমরা শব্দটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, একটা কাজ হলে আমরা অর্থাৎ ৩০-৪০ জন লোকের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে ,একটা কাজ হলে তাদের বাড়ির সন্তানরা স্কুলে যেতে পারে ,মাথার ছাদ তৈরী হয় ,অসুস্থ বাবা মা-র চিকিৎসা করতে পারে ,ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মানেই কিন্তু সবার প্রচুর টাকা ,বড় গাড়ি ,বিরাট বাড়ি এটা ভাববেন না। আমাদের কিন্তু কাজ না করলে, পয়সা না রোজগার না করলে হাঁড়ি চড়ে না। মাঝে মাঝে কিছু লোক আসে শিল্পের নামে ব্যবসা করে,আর আমাদের টেকনিশিয়ানদের পেটে লাথি মারে। প্রতিবাদ করলেই কিছু লোক সামাজিক মাধ্যমে এমন করে প্রচার করেন যে দোষ শুধু টেকনিশিয়ানদের। আসল শিল্পী তিনি, যিনি তার পাশের মানুষের ক্ষতি না করে তাঁর শিল্প করবেন।’

    পোস্টে লেখা, ‘ভাবতে কষ্ট হয় যারা আমাদের টেকনিশিয়ানদের সামাজিক মাধ্যমে এসে গালাগালি দিচ্ছেন তারাও আমাদের লোক। সামনে এসে কথা বলতে অসুবিধে কোথায় আপনাদের? তাহলে তো দর্শকদের কাছে সঠিক তথ্যটা যায়। আর সব সমস্যা আলোচনাতেই মেটে, এই সমস্যাও আলোচনাতেই মিটবে এই আশা রাখি। আর যাঁরা সামাজিক মাধ্যমে বাংলা ছবিকে অপমান করেছেন তাঁদের তীব্র ধিক্কার জানাই। এই বাংলা ছবির জন্যই কিন্তু লোকে আপনাদের চেনে। যখন সচেতন থাকবেন দেখবেন তো নিজে আয়নায় মুখ দেখতে পারছেন কিনা!’

    তবে এই পোস্ট শুরু একজন নয়, একাধিক ব্যক্তিত্ব একই পোস্ট কপি করে নিজেদের ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করে দিয়েছেন। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এই পোস্ট করেছেন রাহুল মুখোপাধ্যায়, সৃজিত রায়, অয়ন সেনগুপ্ত। কেন একটি পোস্ট শুধুমাত্র কপি করে সকলেই নিজেদের ওয়ালে পোস্ট করে দিলেন তা নিয়ে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ছবির অন্যতম অভিনেতা ঋষভ বসু।

    বেশ কয়েকজনের পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘পরিচালক এখন নিজেই পরিচালিত। একটি মৌলিক পোস্ট লেখার ক্রিয়েটিভিটি যাঁদের নেই তাঁরা কি ধরনের সিনেমা সিরিয়াল সিরিজ বানাবেন ভেবেই হাসি পায়। টেকনিশিয়ানদের নিয়ে আপনাদের এত দুশ্চিন্তা যখন নিজেদের মূল্যবান সময়ের থেকে কিছু সময় বার করে নিজে থেকে তো দু কথা লিখতে পারতেন। যেভাবে অন্যের গল্প কপি পেস্ট মারেন, এখানেও তাই। আপনাদের জন্য সমবেদনা রইল।’

