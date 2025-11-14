হঠাৎ একটি হোয়াটসঅ্য়াপ টচ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এখানেই শেষ নয়, সেখানে কথাবার্তা বেশ ব্যক্তিগত। যা দেখে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভুল করে আপলোড করে ফেলেছেন তাঁরা? নাকি কোনোভাবে তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হল?
যে হোয়াটসঅ্য়াপ চ্যাটটি ভাইরাল সেখানে দেখা গেল সোহিনী লিখেছেন, ‘ফ্রি আছিস রে? আমি তোর বাড়ি আসছি। ও আবার সঙ্গে ওরকম করল। সবার সামনে। আমি আর মেনে নিতে পারছি না।’
তাতে ঋতাভরী জবাব দেন, ‘আসো চলে আসো। শান্ত হউ, চিন্তা কোরো না। আমার এদিকেও একই অবস্থা। তুমি আসো, কিছু একটা সলিউশন বের করে নেব আমরা।’
যাতে সোহিনী জানতে চান, ‘এর আর কী সলিউশন আছে’। দেখা গেল ঋতাভরী কোনো ম্যাসেজ পাঠিয়েও ডিলিট ফর এভরিওয়ান করে দিয়েছেন। আর সেই ম্য়াসেজ দেখে রীতিমতো চোখ কপালে সোহিনীর। লিখেছেন, ‘কী? এসব কী বলছিস তুই?’
দেখুন-
এসব কী ভেবে মাথার চুল ছেঁড়ার আগে চলুন বলেই ফেলি আপনাদের। পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্তর নতুন সিরিজ ‘কার্মা কোর্মা’ আসছে। দুই নারীর বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে এগোবে গল্প। আর দুই বান্ধবীর চরিত্রেই দেখা যাবে সোহিনী সরকার আর ঋতাভরী চক্রবর্তীকে। রয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তীও।
‘কর্মা কোর্মা’য় দুই ভিন্ন জগতের নারীর সাক্ষাৎ হয় এক কুকিং ওয়ার্কশপে। সুন্দর বন্ধুত্ব পরিণত হয় প্রতিশোধের গল্পে। ডিসেম্বরেই হইচইতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এটির।
News/Entertainment/‘ও আবার আমার সঙ্গে এরকম করল…’! ঋতাভরী ও সোহিনীর চ্যাট ফাঁস, কার নামে অভিযোগ?