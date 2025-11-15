Edit Profile
    তন্দুরি হাসবেন্ডের রেসিপি শেয়ার করলেন সোহিনী-ঋতাভরী! ‘কর্মা কোর্মা’র রোমহর্ষক প্রি-টিজার

    ঋতাভরী চক্রবর্তী ও সোহিনী সরকারের নতুন কাজ কর্মা কোর্মা আসছে। আর এবার প্রকাশ্যে এল এর প্রি-টিজার। এটি পরিচালনা করেছেন প্রীতম ডি গুপ্ত।

    Published on: Nov 15, 2025 9:21 PM IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি ঋতাভরী চক্রবর্তী ও সোহিনী সরকারের একটি হোয়াটসঅ্য়াপ চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানের কথাবার্তাও বেশ ব্যক্তিগত ছিল। ফলে সবটা দেখে শোরগোল পড়ে যায় নেটদুনিয়ায়। অনেকেই ভাবেন তাঁরা হয়তো ভুল করে এইসব আপলোড করে ফেলেছেন। আবার অনেকে ভাবেন তাঁদের স্যোশাল মিডিয়া হ্যাক করা হয়েছে। তবে সব জল্পনার অবসান হয় যখন জানা যায় তাঁদের নতুন কাজ কর্মা কোর্মা আসছে। আর এবার প্রকাশ্যে এল এর প্রি-টিজার।

    তন্দুরি হাসবেন্ডের রেসিপি বানাল সোহিনী-ঋতাভরী!কর্মা কোর্মার রোমহর্ষক প্রি-টিজার

    প্রি-টিজারের শুরুতেই দেখা যায় লাল রঙের লাইট দেওয়া একটা ঘরে সোহিনী। আবহে ভেসে আসছে ‘লেডিস অ্যান্ড জেন্টেল ম্যান। আজ আমরা শিখব কীভাবে মাংস আর মশলা মিশে তৈরি হয় একটা কাহিনী।’ তার মধ্যেই দেখা যায় লাল রঙের তন্দুরি মশলার একটা মিশ্রণ একটি পুরুষের গায়ে ঢালছেন সোহিনী। উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন লাল লঙ্কা গুঁড়ো। তারপর দেখা যায় সেই পুরুষটি জীবন্ত। এরপর পর্দায় ফুটে ওঠে, উপকরণ, একটা বাজে বর, ২ কাপ তন্দুরি মশলা আর তিন চামচ সিক্রেট সস। তারপর উপর থেকে আরও কিছু কাটা সবজি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর সোহিনীকে বলতে শোনা যায় 'একদম পারফেক্ট'। তারপর ফের পর্দায় ফুটে ওঠে 'ফরএভার গ্রিল'। তারপরই সেফের পোশাকে দেখা মেলে ঋতাভরীর। সে পিছন থেকে সোহিনীকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘স্লো কুক হ্যাঁ, একদম হালকা আঁচে। যাতে হাড় থেকে গোপালের মাংসগুলো যেন ঝড়ে ঝড়ে পড়ে।’ এরপরই পর্দায় ফুটে ওঠে 'কর্মা কর্মা প্রতিশোধের নতুন রেসিপি'।

    নতুন এই সিরিজটি চলতি বছরের ডিসেম্বরে আসছে। এটি পরিচালনা করেছেন প্রীতম ডি গুপ্ত। দুই নারীর বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে এগোবে গল্প। আর দুই বান্ধবীর চরিত্রেই দেখা যাবে সোহিনী সরকার আর ঋতাভরী চক্রবর্তীকে। রয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তীও।

    ‘কর্মা কোর্মা’য় দুই ভিন্ন জগতের নারীর সাক্ষাৎ হয় এক কুকিং ওয়ার্কশপে। সুন্দর বন্ধুত্ব পরিণত হয় প্রতিশোধের গল্পে। ডিসেম্বরেই হইচইতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

