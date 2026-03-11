কেক থেকে মিনি ডল হাউস, চিত্রাঙ্গদার বেবি সাওয়ারের থিম নিজের হাতে সাজালেন ঋতাভরি
গত ৯ মার্চ ধুমধাম করে স্বাদ ভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করা হয় চিত্রাঙ্গদা শতরূপার। এই দিন একটি গোলাপি রঙের শাড়িতে সেজেছিলেন হবু মা, হলুদ রঙের শাড়িতে সেজেছিলেন ঋতাভরি। এবার দিদির বেবি শাওয়ার পার্টির আয়োজন করলেন অভিনেত্রী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেছেন ঋতাভরি যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি হলুদ রঙের গাউনে সেজেছেন চিত্রাঙ্গদা। অপূর্ব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে গোটা বাড়ি। কেক থেকে শুরু করে মিনি ডল হাউস, সবকিছুই যেন মনের মত করে সাজিয়েছেন অভিনেত্রী।
তবে সকলেই গোলাপি রঙের জামা পরলেও ঋতাভরি পরেছিলেন একটি সাদা রঙের পোশাক। বাড়ির সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব। যে কেকটি আনা হয়েছিল সেখানে লেখা, তিতিন বেবি, আমরা সবাই তোমায় খুব ভালোবাসি। এছাড়াও ছোট্ট ডল হাউসটিও যে নতুন অতিথির জন্যই তুলে রাখা হয়েছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে অভিনেত্রীর ইনস্ট্রাগ্রাম স্টোরি দেখে।
এছাড়াও একদিকে সাদা গোলাপি বেলুন দিয়ে সাজানো, আবার টেবিলের উপর রাখা ছোট ছোট ফুল, ছোট্ট ছাতা, হরেক রকম ক্যান্ডেল এবং লজেন্স। সম্বিত এবং চিত্রাঙ্গদা দুজনে মিলে কেক কাটেন সকলের উপস্থিতিতে। একেবারেই বিদেশি স্টাইলেই উদযাপন করা হয় চিত্রাঙ্গদার বেবি সাওয়ার।
চিত্রাঙ্গদার স্বামীর নাম সম্বিৎ চট্টোপাধ্যায়। সম্বিৎ পেশায় একজন সংগীতশিল্পী। দীর্ঘ কয়েক বছর প্রেমের পর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংগীত এবং সৃজনশীলতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই জুটির মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। এবার নিজেদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন তাঁরা।
