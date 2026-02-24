Guess Tollywood Actress: দুই বোনই টলি-নায়িকা! বড়জন জলদিই মা হতে চলেছেন, ছোটজনের সামনে বিয়ে, বলুন তো কে?

Guess Tollywood Actress: দুই বোনই টলি-নায়িকা! বড়জন জলদিই মা হতে চলেছেন, ছোটজনের সামনে বিয়ে, বলুন তো কে?
মা আর দিদির সঙ্গে ছবি দিলেন টলিপাড়ার নায়িকা। এমনিতেই নায়িকাকে ‘বং ক্রাশ’ নাম দিয়েছেন তাঁর ভক্তরা। সামনেই বিয়ে। দিদিও অভিনেত্রী, মা নামি পরিচালক। পারলেন চিনতে?
এমনিতেই এই টলি নায়িকার প্রেমে পাগল তাঁর অনুরাগীরা। এমনকী, তিনি যখন বিয়ের খবর জানিয়েছিলেন, রীতিমতো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভক্তদের। তাঁর দিদিও অভিনেত্রী। সদ্য মা হতে চলেছেন বলে খবর। মা ও বাবা দুজনেই নামি পরিচালক। যদিও বাবার সঙ্গ ত্যাগ সেই ছোটবেলাতেই। মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে থেকে মানুষ দুই বোন। পারলেন চিনতে?
যদি এখনও না বুঝে থাকেন, তাহলে বলে দেই ছবিতে থাকা বাচ্চা দুটি হলেন ঋতাভরী আর চিত্রাঙ্গদা। মা শতরূপা সান্যালের সঙ্গে দুই বোন। দিদি ও মায়ের ছবি শেয়ার করে ঋতাভরী লিখেছেন, ‘তুমি ৩ জনকে দেখতে পাচ্ছ। আমি একটা ইউনিট দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় ছবিতে আমি তাদের দিকে যেমনভাবে তাকিয়ে আছি, তাদের সম্পর্কে আমি সেটাই অনুভব করি। এত সুন্দর পরিবার পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার যোদ্ধারা, আমার সেরা বন্ধুরা।’
তিনটি ছবি শেয়ার করেছেন ঋতাভরী। প্রথমটি ছোট বয়সের। পরেরটি চিত্রাঙ্গদার বিয়ের সময় তোলা। তৃতীয়টি ঋতাভরীর বাগদানের সময়কার।
এদিকে টলিপাড়ার অন্দরের ফিসফাস অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী মাসি হতে চলেছেন। যদিও অভিনেত্রী বা তাঁর পরিবারের তরফে কেউই প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কিছু বলেননি। ২০২২-এর শেষে সম্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন চিত্রাঙ্গদা। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে বিয়ের চার বছর।
এদিকে সামনে ঋতাভরীর বিয়ের খবরও রয়েছে। ইতিমধ্যেই বলিউডের সংলাপ লেখক সুমিত অরোরার সঙ্গে প্রেমে দিয়েছেন সিলমোহর। এপ্রিল মাসে সেরে ফেলেছেন বাগদানও। বছরখানেকের প্রেম চলছে তাঁদের। ভালোবাসার টানে সুমিত কখনও ছুটে আসেন কলকাতা, আবার কখনও ঋতাভরী চলে যান মুম্বই। বাগদানের খবর দিয়ে সেইসময় লিখেছিলেন, ‘আমরা সারাজীবন একে অপরকে বিরক্ত করার ও ভালোবাসার পরিকল্পনায় রাজি হয়েছি। আমি ও আমার মিস্টার রাইট।’
উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর মেয়ে ঋতাভরী। যদিও শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের কারণে দুই মেয়ে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়েছিলেন শতরূপা। একাই বড় করেছেন দুই মেয়েকে। চিত্রাঙ্গদা নিজের নাম থেকে মুছে ফেলেছেন বাবার পদবি, সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা সিনেমা-সিরিজ, নাম ব্যবহার করেন ‘চিত্রাঙ্গদা শতরূপা’। ঋতাভরীর নামের পাশে ‘চক্রবর্তী’ থাকলেও, তাঁর কাছে মা-বাবা দুটোই শতরূপা।