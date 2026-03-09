Edit Profile
    Chitrangada Baby Shower: দিদির বেবি বাম্পে কান ঋতাভরীর, বাবার পদবি বাদ! মায়ের নামই কেন চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে জুড়ে আছে?

    একা মা শতরূপা স্যানাল মানুষের মতো মানুষ করে তুলেছেন দুই বোনকে। ভাঙা বিয়ের আঁচ থেকে দূরেই রেখেছিলেন চিত্রাঙ্গদা-ঋতাভরীকে। জীবনের নতুন অধ্য়ায়ে পা বাড়াচ্ছেন চিত্রাঙ্গদা। সাধের অনুষ্ঠানের মিষ্টি ঝলক সামনে। 

    Published on: Mar 09, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    হলুদ শাড়ি, হালকা সাজ আর মুখে মাতৃত্বের আভা— হবু মা তথা অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা শতরূপার সাধ ভক্ষণের অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসেছিল। বোন ঋতাভরী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে মা শতরূপা সান্যাল— পরিবারের প্রিয় মানুষদের উপস্থিতিতে চিত্রাঙ্গদার বিশেষ দিনটি হয়ে উঠল আরও উজ্জ্বল। গোলাপি শাড়িতে মাতৃত্বের আভা ছলকে পড়ল চিত্রাঙ্গদার। ছিমছাম সোনার গয়না আর স্লিভলেস ব্লাউজে সুন্দরী শতরূপা কন্যা। দিদির বেবি বাম্পে কান পাতলেন ঋতাভরী। মাসি হওয়ার আনন্দে আত্মহারা টলি সুন্দরী।

    দিদির বেবি বাম্পে কান ঋতাভরীর, বাবা বাদ! মায়ের নামই কেন চিত্রাঙ্গদার পদবি?
    দিদির সাধের অনুষ্ঠানে হলুদ শিফন শাড়িতে উজ্জ্বল ঋতাভরী। মাস কয়েক আগেই চিত্রাঙ্গদার মা হতে চলার গুঞ্জন সামনে এসেছিল। দু-দিন আগেই সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছেন ঋতাভরীর দিদি।

    গাঁদার পাপড়ি দিয়ে মোড়া থালায় সাধ খেলেন চিত্রাঙ্গদা। পাঁচ রকমের ভাজা, ডাল,সুক্তো থেকে হরেক রকমের মাছ, মিষ্টি কী ছিল না মেনুতে! এখন থেকেই দিদিকে ‘সোনা মা’ এবং জামাইবাবুকে ‘ভালো বাবা’র তকমা দিয়ে দিয়েছেন ঋতাভরী।

    কিন্তু এই মিষ্টি উদযাপনের মাঝেই ফের একবার নেটিজেনদের মনে উঁকি দিচ্ছে সেই পুরনো প্রশ্ন: দুই বোন যদি একই মায়ের সন্তান হন, তবে একজনের পদবি ‘চক্রবর্তী’ আর অন্যজনের ‘শতরূপা’ কেন?

    ছকভাঙা ভাবনা ও পদবি বিতর্ক:

    আসলে ঋতাভরী এবং চিত্রাঙ্গদা কেবল পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত আধুনিক এবং প্রগতিশীল মনস্ক। তাঁদের এই পদবি রহস্যের পেছনে রয়েছে এক সুন্দর পারিবারিক সিদ্ধান্ত।

    চিত্রাঙ্গদা নিজের নামের সঙ্গে মায়ের নামকে যুক্ত করেছেন। তাঁর পদবি আসলে তাঁর মা, বিখ্যাত পরিচালক ও অভিনেত্রী শতরূপা সান্যালের নাম। অর্থাৎ, তিনি ‘শতরূপা’কেই নিজের পরিচয় বা পদবি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, ঋতাভরী নিজের বাবার পদবি ‘চক্রবর্তী’ ব্যবহার করেন। যদিও ঋতাভরীর কথায়, তিনি কেবলই তাঁর বায়োলজিক্য়াল ফাদার। শৈশবেই বাবা-মা'র বিচ্ছেদের সাক্ষী ঋতাভরী-চিত্রাঙ্গদা। পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সন্তান তাঁরা। কিন্তু ছোট মেয়েকে গ্রহণ করেননি পিতা। প্রয়াত বাবার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখেননি দুই মেয়ে। তাই সেই বাবার পদবি বয়ে বেড়ানো সঠিক মনে করেননি চিত্রাঙ্গদা।

    জুটিতে দুটিতে! বরের সঙ্গে হবু মা
    পরিবারের বন্ধন:

    সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হওয়া এই দুই বোনের মধ্যে ভালোবাসায় কোনো খামতি নেই। মা শতরূপা সান্যাল একাই দুই মেয়েকে বড় করেছেন, যা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এক বড় অনুপ্রেরণা।

    চিত্রাঙ্গার রূপকথার বিয়ে:

    চিত্রাঙ্গদার স্বামীর নাম সম্বিৎ চট্টোপাধ্যায়। সম্বিৎ পেশায় একজন সংগীতশিল্পী। তিনি কলকাতার জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘গোপন’ (Gopon)-এর সদস্য এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ ড্রামার। দীর্ঘ কয়েক বছর প্রেমের পর তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সংগীত এবং সৃজনশীলতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই জুটির রসায়ন তৈরি হয়েছিল। এবার বাবা-মা হিসাবে জীবনের নতুন অধ্য়ায়ে পা দিতে চলেছেন তাঁরা।

