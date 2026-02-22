Edit Profile
    'শূন্যতা প্রতিদিন আরও দীর্ঘ...', মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগঘন ঋতুপর্ণা

    Published on: Feb 22, 2026 12:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৪ সালের ২৩ নভেম্বর চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মা নন্দিতা সেনগুপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। ৭৬ বছর বয়সে ঋতুপর্ণাকে একা করে ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেন তিনি।

    মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগঘন ঋতুপর্ণা

    মায়ের মৃত্যুর পর বারবার মায়ের স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায় ঋতুপর্ণাকে। যতবার তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন বা যতবার তিনি নতুন কোনও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ততবার তিনি স্মরণ করেছেন মাকে।

    ২২ ফেব্রুয়ারি মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবার ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থন করলেন ঋতুপর্ণা। মায়ের কোনও এক জন্মদিনের কেক কাটার মুহূর্ত শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন মা। তোমার আশীর্বাদ এবং স্মৃতি আমি ধরে রেখেছি মনের গভীরে। তোমাকে মিস করছি মা। তোমার জন্মদিন, তুমি যেখানেই থাকো তোমার প্রিয় জিনিসগুলো নিয়ে উদযাপন কর। তুমি চলে যাওয়ার পর শূন্যতা প্রতিদিন আরও দীর্ঘ ও বড় হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত, তোমাকে ছাড়া জীবন কল্পনাও করতে পারি না মা। তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা।’

    ঋতুপর্ণার এই পোস্টে অভিনেত্রীর মাকে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন সকলের। কেউ জানিয়েছেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা, কেউ আবার গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অভিনেত্রীর প্রয়াত মাকে।

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন নন্দিতা। দীর্ঘদিন ধরে ডায়ালাইসিস চলছিল। কিন্তু রক্তচাপ কমে যাওয়ার পাশাপাশি শরীরে বাসা বেঁধেছিল বিভিন্ন সমস্যা। অবশেষে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল ঋতুপর্ণার মাকে, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

    উল্লেখ্য, মায়ের মৃত্যুর পরেই ‘পুরাতন’ ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন অভিনেত্রী যেখানে শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে অভিনয় করেন তিনি। অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, ‘পুরাতন’ ছবিতে অভিনয় করার সুবাদে যেন শর্মিলা ঠাকুরের মধ্যে আবার নিজের মাকে খুঁজে পান তিনি।

