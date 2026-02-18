প্রেসার কুকারে সিদ্ধ হওয়া মাধুরী! ‘দেবদাস’ ছবির গানে নাচতেই কটাক্ষের শিকার ঋতুপর্ণা

অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে উঠে গান গাইলে বা নাচ করতে উঠলে অনেক সময় কটাক্ষের শিকার হতে হয়। কিছুদিন আগে নাচ করতে গিয়ে কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ফের কলকাতার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আবার ট্রলড হলেন তিনি।
অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে উঠে গান গাইলে বা নাচ করতে উঠলে অনেক সময় কটাক্ষের শিকার হতে হয়। কিছুদিন আগে নাচ করতে গিয়ে কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ফের কলকাতার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আবার ট্রলড হলেন তিনি।
কলকাতার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গোলাপি রঙের লেহেঙ্গা পরে ‘দেবদাস’ ছবির ‘ধাই সাম রোক লেই’, গানের তালে তালে নাচ করেন অভিনেত্রী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ‘দেবদাস’ ছবিতে এই গানে নাচ করেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত, যা আজও সমাদৃত একই ভাবে।
মাধুরী দীক্ষিতের সেই বিখ্যাত নাচের স্টেপ কপি করতে গিয়েই এবার রীতিমতো কটাক্ষের শিকার হতে হল ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঋতুপর্ণার নাচে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই অভিনেত্রীকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ হওয়া মাধুরী দীক্ষিত বলে কটাক্ষ করেন নেট পাড়ার বাসিন্দারা।
অভিনেত্রীর মেকআপ বা প্রসাদ নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও ঋতুপর্ণার নাচ নিয়ে কিন্তু তৈরি হয়েছে তুমুল আলোচনা। ঋতুপর্ণার নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই একজন লেখেন, ‘গাদা গাদা খরচ করে এই প্রোগ্রাম কারা দেখতে যায়? কেউ লিখেছেন, মনে হচ্ছে প্র্যাকটিস হয়নি।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘একটা মাস্টারপিসের পিন্ডি চটকাবার কি খুব দরকার ছিল।’
কেউ আবার লিখেছেন, ‘মিসো থেকে অর্ডার করা মাধুরী দীক্ষিত।’ একজন লিখেছেন, ‘সবাইকে সব পারতে হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু এইভাবে না নাচলেই পারতেন।’ একজন আবার লিখেছেন, ‘ওঁর নাচ দেখলে মাধুরী দীক্ষিতও অজ্ঞান হয়ে যাবে।’