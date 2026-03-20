একসঙ্গে পার্টিমুডে প্রসেনজিৎ পুত্র ও ঋতুপর্ণার ছেলে, কাঞ্চনের বাড়িতে জমল আড্ডা
বিধানসভা ভোটে টিকিট না মেলার আফসোস নেই, বরং পার্টি মুডে কাঞ্চন মল্লিক। অভিনেতার বাড়িতে চাঁদের হাট। হাজির ঋতুপর্ণা, তাঁর ছেলে। দেখা মিলল প্রসেনজিৎ পুত্রের।
টলিউডের দুই সুপারস্টারের উত্তরাধিকারীরা যখন এক ফ্রেমে ধরা দেন, তখন সেই মুহূর্ত স্পেশাল হতে বাধ্য। সম্প্রতি অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিকের বাড়িতে আয়োজিত এক ঘরোয়া পার্টিতে দেখা গেল তেমনই এক বিরল দৃশ্য। একদিকে টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে তৃষাণজিৎ (মিশুক), আর অন্যদিকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ছেলে অঙ্কন। দুই তারকাপুত্রকে ঘিরেই জমে উঠেছিল আসর।
মিশুক ও অঙ্কনের সমীকরণ:
আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তবে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে মিশুক এবং অঙ্কনের উপস্থিতি। পর্দার বাইরে তাঁদের এই সাবলীল বন্ধুত্ব এবং একসঙ্গে সময় কাটানো প্রমাণ করে যে, টলিউডের নতুন প্রজন্মের মধ্যেও এক গভীর বোঝাপড়া তৈরি হচ্ছে। শ্রীময়ী চট্টরাজ শেয়ার করা ছবিগুলোতে দেখা গেছে, দুই ‘স্টার কিড’ই আড্ডার মেজাজে মজে আছেন। কাঞ্চন-কন্যা কৃষভির সঙ্গেও তাঁদের খুনসুটি ছিল দেখার মতো।
খুদে হোস্টের আতিথেয়তায় মুগ্ধ সবাই:
মিশুক এবং অঙ্কন— দুজনেই মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন ১৬ মাসের কৃষভির কাণ্ডকারখানা। শ্রীময়ী জানান, অঙ্কন এবং মিশুক দুজনেই কৃষভির সঙ্গে সময় কাটাতে খুব পছন্দ করেছেন। এমনকি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কোলে যখন কৃষভি আদর খাচ্ছিল, তখন পাশের সোফায় বসা মিশুক ও অঙ্কনের চোখেমুখে ছিল প্রশান্তির হাসি।
শ্রীময়ী তাঁর পোস্টে জানান, কৃষভির কাছে মা-বাবা আর দিদা-দাদু ছাড়া বাকি সবাই এখনও অচেনা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, সুপারস্টার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কোলে উঠে সে যেন নিমেষেই আপন করে নিল তাঁকে। ঋতুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বসা, তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া কিংবা তাঁর ফোনের ভিডিওতে মজে থাকা— কৃষভির এই আদুরে মুহূর্তগুলো দেখে আপ্লুত নেটিজেনরা। শ্রীময়ীর কথায়, ‘ঋতুদির মতো একজন অভিনেত্রীর ভালোবাসা পাওয়া আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি ও গর্বের। আমার বা কাঞ্চনের ছোটবেলায় এগুলো স্বপ্নের মতো ছিল।’
রাতভর আড্ডা ও নস্টালজিয়া:
পার্টি চলেছে রাত ২টো পর্যন্ত। এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আড্ডা মেরেছে কৃষভি, যার বয়স সবে ১৬ মাস। শ্রীময়ীর কথায়, ‘বাবার (কাঞ্চন) রক্ত বলে কথা!’ তাই খুদে আদতে প্রচণ্ড আড্ডাবাজ।
স্মৃতির পাতায় দুই প্রজন্মের ছবি:
এই ছবিগুলো কেবল একটি পার্টির অ্যালবাম নয়, বরং টলিপাড়ার দুই প্রজন্মের সেতুবন্ধনের দলিল। প্রসেনজিৎ-পুত্র মিশুক এবং ঋতুপর্ণা-পুত্র অঙ্কন— ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্বের রসায়ন কোন দিকে মোড় নেয়, তা দেখতে মুখিয়ে আছেন ভক্তরা।
প্রসেনজিৎ পুত্রের টলিউডে আত্মপ্রকাশ এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, তবে গ্ল্যামার জগত থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন ঋতুপর্ণা-সঞ্জয়ের ছেলে অঙ্কণ। মার্কিন মুলুকে পড়াশোনা করছে সে। তাঁর স্কুলিংও সিঙ্গাপুর থেকে। পড়াশোনা নিয়েই তাঁর জগত।