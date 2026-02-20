Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফের বড়পর্দায় জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা-রোহিত! কোন ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের?

    বড়পর্দায় একসঙ্গে জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রোহিত রায়। 'জয়িতা' ছবিতে দেখা যাবে তাঁদের। তাঁরা ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন মানসী সিনহা, রত্না ঘোষাল, দেবাশীষ ও ঋক মিত্র। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জিৎ দত্ত।

    Published on: Feb 20, 2026 11:47 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বড়পর্দায় একসঙ্গে জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রোহিত রায়। 'জয়িতা' ছবিতে দেখা যাবে তাঁদের। তাঁরা ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন মানসী সিনহা, রত্না ঘোষাল, দেবাশীষ ও ঋক মিত্র। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জিৎ দত্ত।

    ফের বড়পর্দায় জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা-রোহিত! কোন ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের?
    ফের বড়পর্দায় জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা-রোহিত! কোন ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের?

    আরও পড়ুন: স্বামী অভিষেকের কোলে বসে ভালোবাসায় বুঁদ শার্লি! গোয়ায় রোম্যান্টিক মুডে তারকা দম্পতি

    ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আকাশ ও আশা, আশা মাল্টিমিডিয়ার পক্ষ থেকে। ছবিটি নিবেদন করেছেন ভাবনা আজ ও কাল (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত)। ছবিতে সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন রণজয় ভট্টাচার্য। ছবির কাজ চলছে।

    ছবি প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা বলেন, ‘জিৎ আবার পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন, কিন্তু এখানে আমি উপস্থাপক এবং আকাশ ও আশা মাল্টিমিডিয়া প্রযোজক। ওঁরা দুর্দান্ত মানুষ। আমি আকাশ এবং আশার সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুব খুশি। রোহিতের সঙ্গে কাজ করা সব সময়ই অনেক মজার কারণ ও খুব মজাদার একজন মানুষ এবং আমরা অনেক ছবিতে কাজ করেছি, মানে তিনটি বাংলা এবং দুটি হিন্দি। তাই, আমি সব সময়ই ওঁর সঙ্গে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।’

    আরও পড়ুন: ‘হঠাৎ পচে যেতে দেখে, ভিতরটা খালি হয়ে যাচ্ছে…’! প্রতীক উরকে একহাত নিলেন বামমনস্ক অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী

    অন্যদিকে, রোহিত ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার কাছে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ করাটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ২০১০ সালে আমি আমার প্রথম বাংলা ছবি করি এবং তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয়-দশটি ছবি করেছি। তাই বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আমি খুব বেশি নিয়মিত না হলেও, যখনই এখানে আসি আমি দারুণ উপভোগ করি।’

    পাশাপাশি তিনি নায়িকার প্রসঙ্গেও নানা কথা ভাগ করে নেন। তাঁর কথায়, 'ঋতু সম্পর্কে আমি কী-ই বা বলতে পারি? ঋতু আমার কাছে বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু, ও অনেকটা আমার পরিবারের সদস্যের মতো। আমার প্রথম বাংলা ছবি ঋতুর সঙ্গেই ছিল এবং তারপর থেকে আমি ওঁর সঙ্গে আরও তিনটি ছবি করেছি-এই 'জয়িতা' ছবিটি ওর সঙ্গে আমার চতুর্থ কাজ।'

    News/Entertainment/ফের বড়পর্দায় জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা-রোহিত! কোন ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes