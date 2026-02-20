ফের বড়পর্দায় জুটিতে ফিরছেন ঋতুপর্ণা-রোহিত! কোন ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের?

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আকাশ ও আশা, আশা মাল্টিমিডিয়ার পক্ষ থেকে। ছবিটি নিবেদন করেছেন ভাবনা আজ ও কাল (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত)। ছবিতে সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন রণজয় ভট্টাচার্য। ছবির কাজ চলছে।
ছবি প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা বলেন, ‘জিৎ আবার পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন, কিন্তু এখানে আমি উপস্থাপক এবং আকাশ ও আশা মাল্টিমিডিয়া প্রযোজক। ওঁরা দুর্দান্ত মানুষ। আমি আকাশ এবং আশার সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুব খুশি। রোহিতের সঙ্গে কাজ করা সব সময়ই অনেক মজার কারণ ও খুব মজাদার একজন মানুষ এবং আমরা অনেক ছবিতে কাজ করেছি, মানে তিনটি বাংলা এবং দুটি হিন্দি। তাই, আমি সব সময়ই ওঁর সঙ্গে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।’
অন্যদিকে, রোহিত ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার কাছে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ করাটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ২০১০ সালে আমি আমার প্রথম বাংলা ছবি করি এবং তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয়-দশটি ছবি করেছি। তাই বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আমি খুব বেশি নিয়মিত না হলেও, যখনই এখানে আসি আমি দারুণ উপভোগ করি।’
পাশাপাশি তিনি নায়িকার প্রসঙ্গেও নানা কথা ভাগ করে নেন। তাঁর কথায়, 'ঋতু সম্পর্কে আমি কী-ই বা বলতে পারি? ঋতু আমার কাছে বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু, ও অনেকটা আমার পরিবারের সদস্যের মতো। আমার প্রথম বাংলা ছবি ঋতুর সঙ্গেই ছিল এবং তারপর থেকে আমি ওঁর সঙ্গে আরও তিনটি ছবি করেছি-এই 'জয়িতা' ছবিটি ওর সঙ্গে আমার চতুর্থ কাজ।'
