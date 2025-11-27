‘আবার ভূতে ধরেছে... ’! দুবাইতে ঋতুপর্ণার নাচ দেখে হেসে খুন নেটপাড়া

সম্প্রতি দুবাইতে আয়োজিত হয়েছিল একটি বিরাট বড় অনুষ্ঠান যেখানে বাংলা এবং উড়িয়া ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু নামিদামি তারকাকে পুরস্কৃত করা হয়। অন্যান্যদের মত এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।
সম্প্রতি দুবাইতে আয়োজিত হয়েছিল একটি বিরাট বড় অনুষ্ঠান যেখানে বাংলা এবং উড়িয়া ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু নামিদামি তারকাকে পুরস্কৃত করা হয়। অন্যান্যদের মত এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।
তবে ওই একই অনুষ্ঠানে ঋতুপর্ণার ‘চোখ তুলে দেখ না কে এসেছে’ গানের তালে তালে নাচ দেখে হেসে খুন নেটপাড়া। স্টেজে উঠে ঋতুপর্ণা যেভাবে নাচ করেছেন, তাতে অনেকেরই মনে হয়েছে তিনি যেন ভাষান ডান্স করেছেন স্টেজে দাঁড়িয়ে। আবার কিছু কিছু মানুষ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন কমেন্ট বক্স।
দ্বারা পোস্ট করা ভিডিয়োয় ঋতুপর্ণাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনি একটি সারারা চুড়িদার পরে খোলা চুলে নাচ করছেন। নাচের তালে তালে বারবার চুল নিয়ে আসছেন সামনে পেছনে। অভিনেত্রীর এই নাচের স্টাইল দেখে একজন লেখেন, ‘এই নাচ হাসলে কিন্তু ঠাকুর পাপ দেবে।’
সুমনা দেবনাথ বলে এক নেট নাগরিক লেখেন, ‘ঋতুদিকে আবার ভুতে ধরেছে।’ অন্য একজন লেখেন, ‘উনি তো সার্কাস দেখাচ্ছেন নাচ করছেন না!’ মন্দিরা নামের এক নেটিজেন লেখেন, ‘এরকম পাগলের মতন নাচছে কেন?’ কেউ কেউ আবার লিখেছেন, ‘স্কুলের বাচ্চারা আপনার থেকে ভালো নাচ করে।’ একজন আবার অভিনেত্রীর পোশাকের সঙ্গে বেডশিটের তুলনা করেছেন।
একজন মজা করে লেখেন, ‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে পাড়ার বিয়েতে নাচ করছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘দয়া করে নেমে আসুন। আর নাচ করার দরকার নেই।’ ঋতুপর্ণার নাচের একটি অংশ তুলে ধরে রিয়াঙ্কা ঘোষ নামের এক নেটিজেন আবার অভয়া কাণ্ডের কথা স্মরণ করে লেখেন, ‘উনি হয়তো শঙ্খ বাজাতে গিয়েছিলেন।’
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ‘লক্ষীকান্তপুর লোকাল’, যেখানে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটি বেশ রমরমিয়ে চলছে বড় পর্দায়। চলতি একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ‘বেলা’, ‘ম্যাডাম সেনগুপ্ত’, ‘পরিণীতা’, ‘অযোগ্য’, ‘গুডবাই মাউন্টেন’।