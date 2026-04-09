    Mamata-Tanushree: ‘ননদ-বউদিকে একসঙ্গে দেখা…’! একমঞ্চে তনুশ্রী ও মমতা শংকরের নাচ, কী বললেন ঋতুপর্ণা

    Mamata Shankar and Tanushree Shankar's dance: মঙ্গলবার কলকাতা সাক্ষী থেকেছে মমতা শংকর-তনুশ্রী শংকরের যৌথ নৃত্যানুষ্ঠানের। শঙ্কর পরিবারের এই দুই দুঁদে নৃত্যশিল্পী জয় করে নিয়েছে গোটা শহরবাসীর মন।

    Apr 9, 2026, 08:01:05 IST
    By Tulika Samadder
    Mamata Shankar and Tanushree Shankar: দুজনকে নিয়ে নানা কথা! একে-অপরকে নাকি সেভাবে পছন্দ করেন না। তবে নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে ননদ-বউদি যাকে বলে ঝড় তুললেন। যারা সোশ্যাল মিডিয়ার ভক্ত, তারা নির্ঘাত বুঝে গিয়েছেন যে কথা হচ্ছে মমতা শংকর আর তনুশ্রী শংকরকে নিয়ে। মঙ্গলবার কলকাতা সাক্ষী থেকেছে মমতা শংকর-তনুশ্রী শংকরের যৌথ নৃত্যানুষ্ঠানের। শঙ্কর পরিবারের এই দুই দুঁদে নৃত্যশিল্পী জয় করে নিয়েছে গোটা শহরবাসীর মন।

    মমতা শংকর-তনুশ্রী শংকরের নাচে ঋতুপর্ণার প্রতিক্রিয়া।
    আর মমতা-তনুশ্রীর ভিডিয়োতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, ‘দুইজন কিংবদন্তি এবং ননদ-বউদিকে একসঙ্গে পারফর্ম করতে দেখা সত্যিই খুব সুন্দর। তাঁরা দু’জনই লেজেন্ড এবং এক বিশাল ঐতিহ্যের অংশ। এটা দেখে আমি ভীষণ আবেগপ্রবণ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। তোমাদের দু’জনকে অনেক ভালোবাসা। তোমরা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। এভাবেই আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাও’।

    তিলোত্তমার একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মমতা শংকর আর তনুশ্রী শংকর। সেইসময় মঞ্চে তাঁদের নাম ঘোষণা হয়। এমনটা যে হতে পারে, তার আভাসও ছিল না দুজনের কাছে। কোনো মহড়াও দেননি খুব স্বাভাবিকভাবেই। আনন্দশঙ্করের একটি বাজনার ছন্দে নাচেন তাঁরা।

    উদয় শঙ্কর এবং অমলা শঙ্করের ছেলে আনন্দ শঙ্কর এবং মেয়ে মমতা শঙ্কর। পরবর্তীতে তনুশ্রী শঙ্করকে বিয়ে করেন আনন্দ। সেই সূত্রে দুজনে ননদ এবং বউদি। দুজনেই উদয় শংকরের নাচের ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

    যদিও সাম্প্রতিক সময়ে দুজনের কলহ নিয়ে নানা কথা ভাসে! এমনকী, ভাইঝি শ্রীনন্দা শংকর প্রকাশ্যে পিসিকে কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়েননি। সাম্প্রতিক অতীতে যতবার মমতা শংকর বিতর্কে জড়িয়েছেন, ততবারই পিসির বিপক্ষে গিয়েই কথা বলতে দেখা গিয়েছে শ্রীনন্দাকে। যদিও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কোথাও মমতাশঙ্করের নাম করেননি। কিন্তু নেটিজেনদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি নিশানা কোন দিকে।

    এদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মমতা শংকর আনন্দবাজারকে বলেন, ‘কী যে ভাল লাগল। ছোটবেলায় একসঙ্গে কম নাচের অনুষ্ঠান করেছি? ‘রামায়ণ’-এ আমি রাম হয়েছি। বৌদি তাড়কা।’ মাঝে কেন এত দূরত্ব, কোনো ভুল বোঝাবুঝি? মমতা জানান, ‘আমরা বড় হয়েছি, নিজেদের আলাদা একটা পরিসর তৈরি করেছি। স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো কাজ করেছি। সেই কারণেই অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করা হয়নি। এর বাইরে অন্য কোনও কারণ নেই।’

    ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় ভাইরাল এই ভিডিয়ো। নেটপাড়াও চাইছে দুজনের একটা নাচের অনুষ্ঠান আসুক। যা কলকাতাবাসীর মনে থেকে যাবে সারাজীবন।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

