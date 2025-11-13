আন্তর্জাতিক স্তরে ঋত্বিক-ঋদ্ধির বড় প্রাপ্তি! বিশেষ বার্তা দিলেন সুরঙ্গনা

বেশ তবে একটু খোলসা করে বলা যাক। ‘দ্য হলিউড রিপোটার ইন্ডিয়া’ পত্রিকার নতুন সংখ্যায় একবিংশ শতাব্দীর সেরা ২৫টা ভারতীয় সিনেমার একটা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীর দুটি ছবি। আর তার মধ্যে একটি ছবিতে ছিলেন ঋদ্ধিও। তিনি সেই ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন কোন ছবি। 'নগরকীর্তন', এই ছবি নাম রয়েছ এই তালিকায়।
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'নগরকীর্তন' ছবিতে ঋত্বিক ও ঋদ্ধিকে মুখ্যভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। এর পাশাপাশি ঋত্বিকের আরও একটি ছবি 'আসা যাওয়ার মাঝে'ও এই তালিকায় রয়েছে। এই ছবিতে নায়কের বিপরীতে ছিলেন বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত। ছবিটি ২০১৪ সালে মুক্তি পায়। অন্যদিকে, ‘নগরকীর্তন’ মুক্তি পায় ২০১৯।
দুটি ছবির পোস্টার ও ‘দ্য হলিউড রিপোটার ইন্ডিয়া’ পত্রিকার প্রচ্ছদের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে ঋত্বিক ক্যাপশনে লেখেন, ‘The Hollywood Reporter India পত্রিকা ওদের নতুন সংখ্যায় একবিংশ শতাব্দীর সেরা ২৫টা ভারতীয় সিনেমার একটা তালিকা বানিয়েছে। দেখলাম তাতে আমার অভিনীত ২টো সিনেমা আছে। বাংলা সিনেমা এই দুটোই..। তবে এই রকম একটা তালিকায় আগে একবার আমার তিনটে সিনেমাও ছিল। যিনি লিস্টটা করছেন অবশ্যই এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। পুরো তালিকাটা দেখতে ওদের ওয়েব সাইটে যেতে পারেন।’
অন্যদিকে, ম্যাগাজিন হাতে ঋদ্ধির একটা ছবি অভিনেত্রী তথা নায়কের প্রেমিকা সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় স্যোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন। ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমি কতটা আনন্দিত এবং গর্বিত তা বলে বোঝাতে পারব না! নগরকীর্তন হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়ার একবিংশ শতাব্দীর সেরা ২৫টি ভারতীয় ছবির তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না, ঋদ্ধি। খুব কম জিনিসই ব্যক্তিগত অর্জনের মতো মনে হয়, তোমাকে ভালোবাসি।’ তাঁর এই পোস্টে ঋদ্ধি কমেন্টও করেন। নায়ক লেখেন, ‘তোমাকে ভালোবাসি’ তারপর সেখানে অভিনেত্রীকে মেনশনও করেন।
