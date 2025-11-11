'এবার লুকিয়ে পড়ুন... ', কাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা ঋত্বিকের?

বিগত বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর। প্রবীণ অভিনেতা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই এই খবরে যেন জেরবার অভিনেতার বাড়ির সকলে। অভিনেতার বাড়ির সদস্যদের তরফ থেকে বারবার জানানো হচ্ছে, ধর্মেন্দ্র এখন সুস্থ রয়েছেন কিন্তু তারপরেও অভিনেতার মৃত্যুর খবরে যেন ভরে গিয়েছে সোশাল মিডিয়া।
অভিনেতার মৃত্যুর খবর শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন টোটা রায়চৌধুরী। যদিও পড়ে যখন তিনি জানতে পারেন ধর্মেন্দ্র সুস্থ রয়েছেন তখন কিছুটা শান্ত হন তিনি। কিন্তু শুধু টোটা নয়, ধর্মেন্দ্রর এই ভুয়ো মৃত্যুর খবরে ভীষণভাবে বিরক্ত অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীও।
ধর্মেন্দ্র মতো একজন বর্ষীয়ান অভিনেতা যিনি এখনও মারা যাননি তাঁকে নিয়ে যেভাবে ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে, তাতে বিরক্ত হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে ঋত্বিক বুঝিয়ে দেন তিনি কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদিও প্রতিবারের মতো এবারেও মজার ছলেই বলেছেন তাঁর বক্তব্য।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে ঋত্বিক লেখেন, ‘কাল থেকে তো খুব ফেক নিউজ ছড়ালেন! ওনার চুন চুন কে মারুঙ্গা ডায়লগটা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। এবার তাহলে লুকিয়ে পড়ুন।’ ঋত্বিকের এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানান।
অভিনেতা দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত লেখেন, ‘কে আগে rip লিখতে পেরে ফেসবুকে সচেতন সামাজিক প্রমাণ করবে তার প্রতিযোগিতা। পুরোটাই জানেনা বোধহয় ওরা, rip মানে রড ইন পাছা।’ একজন লিখেছেন, ‘আয়ু অনেক বেড়ে গেল।’ কেউ আবার অভিনেতার নতুন সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত ‘রান্নাবাটি’। এই ছবিতে ঋত্বিকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সোহিনী সরকার, শোলাঙ্কি। বাবা এবং মেয়ের একদম অন্যরকম একটি বন্ধন তুলে ধরা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে।
‘হ্যাপি পিল’ সিনেমার পর আবার এই ছবিতে একসঙ্গে দেখা গেল ঋত্বিক এবং সোহিনী সরকারকে। বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। ঋত্বিকের মেয়ের ছোটবেলার চরিত্রের অভিনয় করেছে অনুমেঘাকে। অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে বরুণচন্দ্র, প্রদীপ কুমার নন্দী, রনজয় ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর মজুমদার, অভিষেক বসু সহ আরও অনেককে।