    এ যেন অবিকল সইফ! ঋত্বিকের নতুন লুক দেখে হতবাক নেটপাড়া

    Published on: Feb 18, 2026 5:40 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৫ সালের মুক্তি পেয়েছিল ‘মৃগয়া’, যে সিনেমায় ঋত্বিক চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অনির্বাণ চক্রবর্তী সকলেই দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন। সব থেকে বেশি নজর কেড়েছিলেন সৌরভ দাস। দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায় এবং রিজওয়ান রাব্বানী শেখ।

    এ যেন অবিকল সইফ!

    এবার সেই উত্তেজনার আরও একটু বাড়িয়ে মুক্তি পেতে চলেছে ‘মৃগয়া ১.৫’। এই সিনেমায় ঋত্বিক চক্রবর্তী সঙ্গে অভিনয় করবেন কৌশানী মুখোপাধ্যায় অর্পণ ঘোষাল এবং মীর আফসার আলি। অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত এই ছবিটির জন্য একেবারেই নিজেকে আদ্যক্রান্ত পাল্টে ফেলেছেন ঋত্বিক।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি তিনি একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে একমুখ দাড়ি নিয়ে ছবি পোস্ট করতে। একটি সাদা ফুল হাতা শার্ট, গলায় টাই, একমুখ দাড়ি এবং মাথায় উস্কো খুস্কো চুল। সব মিলিয়ে ঋত্বিকের এই নতুন লুক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে।

    ছবিটি পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, ‘মৃগয়া ১.৫ গতকাল শুটিং শুরু হয়েছে। অভিরূপ ঘোষের পরিচালনায়। আমার লুকটা হঠাৎ এমন কেন জানতে সিনেমাটা দেখতে হবে।’ খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, ছবির গল্পের জন্যই এই নতুন রূপে সকলের সামনে ধরা দিয়েছেন অভিনেতা।

    ঋত্বিকের ছবি দেখে একজন লিখেছেন, ‘আমি ভাবলাম সইফ আলি খান।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘চিনতেই পারিনি প্রথমে।’ কেউ কেউ আবার মজা করে লিখেছেন, ‘বড়বাবু নমস্কার।’ তবে অভিনেতার এই নতুন লুকে যে তাঁকে অনেকটা সইফ আলি খানের মতো দেখতে লাগছে একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন সকলে।

    প্রসঙ্গত, এই সিনেমাটি শ্রেয়াংশী নামের একটি মেয়েকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। মেয়েটির রহস্যজনকভাবে নিজের বাড়িতে নির্যাতিতা। এই ঘটনার তদন্ত করতেই শোভাবাজার থানার ওসি দেবাঞ্জন দত্ত এবং এসআই জয়িতা সেন মাঠে নামেন। শুরু হয় টানটান উত্তেজনার পর্ব।

    এই সিনেমায় রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে দেবাঞ্জন ওরফে ঋত্বিক চক্রবর্তীর জীবনের পুরনো অতীতের কথা সামনে উঠে আসবে। জয়িতার চরিত্রে অভিনয় করবেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। শ্রেয়াংশী চরিত্রে অভিনয় করবেন অনন্যা ভট্টাচার্য। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন আর্য দাশগুপ্ত।

    অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত এই সিনেমাটির গল্প লিখেছেন দেবাশীষ দত্ত। চিত্রনাট্য লিখেছেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রানা মজুমদার। তবে আগের পর্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ঋত্বিক চক্রবর্তী ছাড়া আর কেউ অভিনয় করবেন না।

