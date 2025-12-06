Edit Profile
    স্বামীর পরকীয়া ভুলে রিয়া বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা দিলেন অরিন্দমকে! 'অন্যায় করেছি, ক্ষমা করে দিও…', বললেন নায়িকা

    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়। স্বামী অরিন্দম চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল এক সময়। স্যোশাল মিডিয়া জুড়ে তাঁর ও অরিন্দমের মধ্যে নানা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল। কিন্তু সেই সব কিছুকে নসাৎ করে ফের তাঁদের সমস্যা মিটে যাওয়ার কথা সামজমাধ্যমে জানালেন রিয়া।

    Published on: Dec 06, 2025 5:32 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়। স্বামী অরিন্দম চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল এক সময়। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিরাট জলঘোলা হয়েছিল। এই সব কিছুর মাঝে উঠে আসে তৃতীয় ব্যক্তির নাম। রিয়া নিজে লাইভ করে তাঁর স্বামীর পরকীয়া নিয়ে নানা কথা বলেছিলেন। স্যোশাল মিডিয়া জুড়ে তাঁর ও অরিন্দমের মধ্যে নানা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল। গুঞ্জন রটে ছিল তাঁদের বিচ্ছেদের। কিন্তু সেই সব কিছুকে নসাৎ করে ফের তাঁদের সমস্যা মিটে যাওয়ার কথা সামজ মাধ্যমে জানালেন রিয়া।

    স্বামীর পরকীয়া ভুলে রিয়া বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা দিলেন অরিন্দমকে!
    স্বামীর পরকীয়া ভুলে রিয়া বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা দিলেন অরিন্দমকে!

    তিনি শনিবার ইনস্টাগ্রামে স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছু আদুরে ছবি ও তাঁদের বিয়ের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, 'না হাত ছেড়ে যেতে পারিনি এই জীবনে। যাবো না, সাত জনম ধরে একে অপরকে জ্বালাবো আবার আগলেও রাখবো। আজ আমাদের বিয়ের জন্মদিন ১২ বছর একসঙ্গে পথ চলা! অনেক খারাপ কথা ও অন্যায় করেছি সামাজিক ভাবে প্লিজ ক্ষমা করে দিও। আজকের দিনে এইটুকুই চাওয়া। ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখো। বাকি ঈশ্বর সব সামলে নেবেন। শুভ বিবাহবার্ষিকী পতিদেব। সব কিছু ভুলে নতুন করে পথ চলা শুরু হোক! ওম ‘নমঃ পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব।’

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে রিয়া গঙ্গোপাধ্যায় একটি ফেসবুক লাইভে বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর স্বামী অরিন্দম চক্রবর্তী নিজের বাড়িতেই অন্য এক মহিলার সঙ্গে সহবাস করছেন। রিয়া জানান, এমন সম্পর্কের কথা জেনেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁর শ্বশুর! পাশাপাশি, বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি মানসিক নির্যাতনের শিকার। অন্যদিকে, রিয়ার পর লাইভের পর অরিন্দম তাঁকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, রিয়া প্রমাণ করতে পারেন তিনি অন্য মহিলার সঙ্গে সহবাস করছেন, তাহলে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দেবেন! তাঁর স্বামী এও জানান রিয়া নাকি তাঁর থেকে প্রতিমাসে মোটা টাকা নেন। এরপর রিয়াও পাল্টা লাইভ করেছিল। একটি লাইভের মাধ্যমে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে তিনি কেন টাকা নেন। পাশাপাশি স্বামীর পরকীয়ায় নানা প্রমাণো তুলে ধরেছিলেন। যদিও সে সব এখন অতীত।

    উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে রিয়া ও অরিন্দম সাতপাকে বাঁধা পড়েন। দম্পতির যমজ সন্তান রয়েছে।

