পোশাকের নতুন ব্র্যান্ডের দোকান খুললেন রিজওয়ান, তবে কী শেষ অভিনয় জীবনের যাত্রা?
রিজওয়ান রব্বানি শেখ, ছোট পর্দার ভীষণ পরিচিত একটি মুখ। যদিও শুধুমাত্র ছোটপর্দা বললে ভুল হবে, গতবছর ‘মৃগয়া’ ছবিতে অভিনয় করে রীতিমতো সকলকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত একটি কাজের ঘোষণা করতে পারেননি অভিনেতা। ঠিক এই কারণেই কি এবার অভিনয় ছেড়ে ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিলেন অভিনেতা?
ছোট থেকেই ব্যবসায়ী পরিবারে বড় হয়ে ওঠার কারণে ব্যবসা নিয়ে আলাদা করে কিছু শুরু করার নেই রিজওয়ানের। তিনি কাজের পাশাপাশি চিরকালই বাবাকে সাহায্য করতেন ব্যবসার কাজে। তবে এবার একেবারে আলাদা ভাবে নতুন ব্র্যান্ড ওপেন করলেন তিনি।
কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে জনপ্রিয় শপিংমলে অভিনেতা খুললেন নিজের নতুন পোশাকের ব্র্যান্ডের দোকান। এই বিশেষ দিনে অভিনেতার পাশে ছিলেন পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব এমনকি শাসক দলের বিধায়ক দেবাশীষ কুমার। সকলকে নিয়ে এই নতুন পথচলা শুরু করলেন অভিনেতা।
কিন্তু তাহলে কি এবার অভিনয় জগতকে চিরকালের জন্য বিদায় জানালেন রিজওয়ান? খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটা সকলের মনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে আজকাল ডট ইনকে অভিনেতা জানান, পারিবারিক ব্যবসা থাকায় তিনি ছোট থেকেই একটি ব্যবসায়ী পরিবারেই বড় হয়েছেন। তবে এবার নিজের পারিবারিক ব্যবসাতেই একটু নতুন করে রি ব্র্যান্ডিং করলেন তিনি।
অভিনয় প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘আগের থেকে অবশ্যই কাজ কমেছে এ কথা বলতে দ্বিধা বোধ করছি না। বছরখানেক ধরেই বাছাই করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই কাজ কমেছে। যদিও এই সিদ্ধান্তে আমি চিরকাল অটল থাকব। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের পারিবারিক ব্যবসাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা অনেকদিনের।’
অভিনেতা আরও বলেন, ‘পারিবারিক ব্যবসা রয়েছে বলে সেই ব্যবসাই করব এরকম চিন্তা ভাবনা আসেনি কোনওদিন। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি একটি বিকল্প রোজগারের পথ থাকলে চরিত্র বাছাই করার সিদ্ধান্তটা আরও বেশি মজবুত হবে বলেই আমি মনে করি। তবে অভিনয় ছেড়ে ব্যবসা করতে নেমেছি, বিষয়টি এরকম নয়।' তবে অভিনয় এবং ব্যবসা দুটোই একসঙ্গে সামলাবেন বলেই জানিয়েছেন রিজওয়ান।
অভিনেতার কথায়, নারী-পুরুষ দু ধরনের বিভিন্ন রকম পোশাক দেখতে পাওয়া যাবে এই দোকানে এলে। সব সময় না থাকলেও মাঝেমধ্যেই তিনি সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন দোকানে। সেই সময় যারা থাকবেন তাদের নিজের হাতে পোশাক বাছাই করে দেওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রিজওয়ান।