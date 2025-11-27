Edit Profile
    'ছেলেরা সবসময়ই সিঙ্গল... ', পলাশকে খোঁচা মেরে কী বললেন মাহভাশ?

    বিয়ের দিন থেকেই যেন একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত স্মৃতি মন্দানা। ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার পরই কার্যত নিজের প্রেম জীবন নিয়ে চর্চায় ছিলেন স্মৃতি। যেভাবে পলাশ তাঁকে প্রপোজ করেছিলেন এবং যেভাবে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, তাতে সকলেই ভেবেছিলেন আগামী দিনে স্মৃতি ভীষণ ভালো একটি বৈবাহিক জীবন পেতে চলেছেন।

    Published on: Nov 27, 2025 5:56 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    পলাশকে খোঁচা মেরে কী বললেন মাহভাশ?
    কিন্তু বিয়ের দিনেই হল ছন্দপতন। বিয়ের দিন দুপুরে আশঙ্কায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। স্মৃতির বাবা। তারপরেই শুনতে পাওয়া যায় পলাশও নাকি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বোঝাই যায়, স্মৃতির বিয়ে স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেই যা ঘটলো তাতে যেন গোটা ব্যাপারটা একটি নাটকীয় মোড় নিল।

    বিয়ের ছবি স্থগিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা কাটতে না কাটতেই হঠাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একটি ভাইরাল স্ক্রিনশট যেখানে দেখা যায় একজন মহিলার সঙ্গে বিয়ের আগে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন পলাশ। তবে এ যেন খুব সাধারণ কথোপকথন নয়, বিয়ের আগের দিনেও নিজেকে সিঙ্গল বলে দাবি করেন পলাশ।

    এই স্ক্রিনশট ভাইরাল হতেই খুব স্বাভাবিকভাবেই সবার আগে যে প্রশ্ন মাথায় আসে সেটি হল পলাশ কি তাহলে স্মৃতিকে চিট করছিলেন? এই জল্পনা কল্পনার মধ্যেই হঠাৎ করে ভাইরাল হয় আরজে মাহভাশের একটি পোস্ট। বুধবার অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর একটি ভিডিও শেয়ার করে পলাশকে নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেন মাহভাশ।

    মাহভাশ বলেন, ‘পুরুষ হলো এমন একটা অদ্ভুত প্রাণী যারা সবসময় সিঙ্গল থাকে। আমি সত্যি মিথ্যা কিছুই জানি না। ঠিক কি হয়েছে সেটাও জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে একজন মেয়ের বিয়ের এক সপ্তাহ আগে স্বামীর সঙ্গে সকলের আলাপ করানো প্রয়োজন। আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তার আগে আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করব সে কাউকে টেক্সট করে কিনা?’

    আরজে আরও বলেন, ‘আমার যখন বিয়ে হবে তখন আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার বরকে সবার সামনে দেখাবো। কেউ যদি আমার বরের সঙ্গে কথা বলে থাকে তাহলে তারা যেন বিয়ের আগেই আমার সাথে যোগাযোগ করে। আমি পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করি না। আমি কারও সাথে এই কথাটা বলতে পারিনা যে এই লোকটা এটা করতেই পারে না।’

    সবশেষে তিনি বলেন, ‘আমি শুধু একটা কথাই বলবো যদি কারো সাথে কথা বলে থাকে তাহলে শুধু আমাকে দাও আমি বাকিটা দেখে নেব। যদি এটা স্ন্যাপচ্যাটে থাকে তাহলে অন্য ফোন থেকে রেকর্ড করো আর আমাকে বাঁচাও। এই পোস্ট খুব দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়ে যায়।’

    মাহভাশের কথায় কেউ কেউ ব্যাপারটা মজার চোখে দেখেছেন কেউ আবার মনে করেছেন তিনি বড্ড অসংবেদনশীল কথা বলছেন। এইভাবে কোনও মানুষকে নিয়ে এমন কথা বলা যায় বলে মনে করেন না নেটিজেনরা।

