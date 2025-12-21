প্রেমচর্চার মাঝেই ফের পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন রোহান-অঙ্গনা? কোথায় দেখা যাবে তাঁদের?

রোহান ভট্টাচার্য ও অঙ্গনা রায় দর্শকদের অন্যতম পছন্দের জুটি। তাঁরা প্রথম একসঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন 'তুমি আশে পাশে থাকলে' ধারাবাহিকে। আর তারপর থেকেই এই জুটিকে দর্শকরা খুব মিস করেন পর্দায়। কিন্তু এই জুটির ভক্তদের জন্য এবার সুখবর। কারণ ফের একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে জুটি বাঁধতে চলেছেন তাঁরা।
রোহান ভট্টাচার্য ও অঙ্গনা রায় দর্শকদের অন্যতম পছন্দের জুটি। তাঁরা প্রথম একসঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন 'তুমি আশে পাশে থাকলে' ধারাবাহিকে। এই মেগার হাত ধরেই ছোট পর্দায় পা রেখেছিলেন অঙ্গনা। যদিও তার আগে একাধিক সিরিজ ও ছবিতে নায়িকাকে দেখা গিয়েছিল। তবে এই মেগা নায়িকাকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। আর সব থেকে বেশি যা দর্শকদের মনজয় করেছিল তা হল রোহান-অঙ্গনার জুটি। তাঁদের অনস্ক্রিন কেমিস্টি বাস্তবেও গড়িয়ে ছিল। এখন তাঁরা একে অপরের মনের মানুষ। যদিও এই নিয়ে তাঁদের সেভাবে খোলামেলা কথা বলতে কথা বলতে দেখা না।
তবে অঙ্গনার শারীরিক অসুস্থতার কারণে মাঝ পথে তাঁকে মেগা থেকে সরে যেতে হয়। তাঁর বদলে আসেন রুকমা রায় ও নবনীতা দাস। আর তারপর থেকেই এই জুটিকে দর্শকরা খুব মিস করেন পর্দায়। কিন্তু এই জুটির ভক্তদের জন্য এবার সুখবর। কারণ ফের একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে জুটি বাঁধতে চলেছেন তাঁরা।
জি ফাইভ ও বুলেট অ্যাপে পরিচালনায় অনির্বাণ মল্লিক এই মাইক্রো ড্রামাটি পরিচালনা করতে চলেছেন। কার্যনির্বাহী প্রযোজনায় অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মাইক্রো ড্রামায় দেখা যাবে রোহন ভট্টাচার্য ও অঙ্গনা রায়কে। গল্পটি একটি স্ক্যামকে কেন্দ্র করে। জালিয়াতির সঙ্গে জুড়ে থাকবে অঙ্গনার চরিত্রটি। আর সেই জালিয়াতদের খপ্পরে পড়বেন রোহন।
ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে সিরিজের শ্যুটিং। শোনা যাচ্ছে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬-এর শুরুতেই নাকি এটি মুক্তি পাবে। তবে এখনও পর্যন্ত মাইক্রো সিরিজের নাম ঠিক হয়নি।