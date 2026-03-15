ফের ওটিটি প্লাটফর্মে রোহন, রহস্য উন্মোচনে সঙ্গী হবেন কে?

প্রথম পর্বেই সকলের মন জয় করে নিয়েছিল লেডি চ্যাটার্জী সিরিজটি। ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডে - এর এই সিরিজ আদ্যপ্রান্ত একটি গোয়েন্দা গল্প নিয়ে তৈরি। যাজ্ঞসেনী চ্যাটার্জী চরিত্রটিকে নিয়ে তৈরি হওয়া এই সিরিজে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অরুনিমা ঘোষ।
অরুনিমা ছাড়াও সিরিজে অভিনয় করেছিলেন দেবাশীষ মন্ডল এবং অলিভিয়া সরকার। এবার আসতে চলেছে সিরিজটির দ্বিতীয় পর্ব। অরুনিমা, দেবাশীষ এবং অলিভিয়া ছাড়াও এই সিরিজে নতুন যোগ হতে চলেছেন রোহন ভট্টাচার্য।
জানা গিয়েছে, সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিরিজের নায়ক নায়িকাদের লুক সেট হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে এই সিরিজে রোহন কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে এইটুকু জানা গিয়েছে, পুরনো গল্প নয় বরং নতুন গল্প নিয়েই শুরু হবে দ্বিতীয় সিজনের পথ চলা।
এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, এই মুহূর্তে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত আবার প্রলয় ২ জায়গা করে নিয়েছে দর্শকদের মধ্যে। জি ফাইভ নামের ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিরিজে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অভিনয় করেছেন এক ঝাঁক তারকা।
সিরিজে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রোহন। রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে রোহনের এটি দ্বিতীয় কাজ। হোক কলরব সিনেমাতেও পুলিশের ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিলেন রোহন। পরপর দুটি একই রকম চরিত্রে অভিনয় করলেও রোহন বেশ প্রশংসিত হয়েছেন সমালোচকদের কাছ থেকে।