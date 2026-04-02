ব্যক্তিগত গাড়িতে পুলিশের স্টিকার! বিপাকে পড়তেই বিবৃতি জারি করল রোহিতের টিম

ব্যক্তিগত গাড়িতে পুলিশের স্টিকার! বিপাকে পড়তেই বিবৃতি জারি করল রোহিতের টিম
চলচ্চিত্র নির্মাতা রোহিত শেঠির দল স্পষ্ট করেছে যে, তাঁর বাড়ির বাইরে গোলাগুলির ঘটনার পর গাড়িতে লাগানো পুলিশের স্টিকারগুলো ছিল অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
বিপাকে পরিচালক রোহিত শেট্টি। পরিচালকের গাড়িতে অবৈধভাবে পুলিশের স্টিকার ও ফ্ল্যাশিং লাইট ব্যবহার করছেন বলে খবর প্রকাশের কয়েকদিন পর তাঁর দল একটি বিবৃতি জারি করেছে, যেখানে গোটা ঘটনার স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে।
শেট্টির মুখপাত্রের মতে, চলতি বছরের শুরুতে তাঁর বাসভবনের বাইরে গুলি চলার ঘটনার পর নেওয়া অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্টিকারগুলো লাগানো হয়েছিল, তবে এখন সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্তত দুটি ব্যক্তিগত এসইউভিতে পুলিশের মতো চিহ্ন ও আলো ছিল, যা সাধারণত ১৯৮৮ সালের মোটরযান আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র সরকারি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যানবাহনের জন্য সংরক্ষিত। এর জবাবে পরিচালকের টিম ব্যাখ্যা করে জানান যে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নগুলো লাগানো হয়েছিল, পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের উদ্দেশ্যে নয়।
মুখপাত্র জানান, রোহিত শেঠির বাসভবনে গুলি চালানোর ঘটনার পর পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং সুরক্ষা প্রদান করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ স্টিকার লাগানো হয়েছিল, যা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
পরিচালকের টিম থেকে আরও নিশ্চিত করা হয় যে, চলচ্চিত্র নির্মাতা পুলিশি সুরক্ষায় রয়েছেন এবং বিষয়টি সক্রিয় নজরদারিতে থাকায় তাঁর নিরাপত্তার জন্য দুজন কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে অবিচল সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমরা মুম্বই পুলিশের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।
বিতর্কের সূত্রপাত হয় কীভাবে?
এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১ ফেব্রুয়ারি রোহিতের বাসভবনের বাইরে একটি গুলি চালানোর ঘটনা থেকে, যার দায় বিষ্ণোই গ্যাং স্বীকার করেছিল। রোহিত নিজের এবং তাঁর 'গোলমাল ৫' টিমের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে মুম্বই পুলিশ কমিশনারের কাছে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
অক্ষয় কুমার, অজয় দেবগন ও অন্যান্যদের অভিনীত ছবিটির শুটিং বর্তমানে মুম্বইতে চলছে। রোহিতের টিম স্পষ্ট করেছে যে ‘পুলিশ’ স্টিকারগুলো আর ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং এর মাধ্যমে মোটরযান আইনের ১৭৭ ধারা লঙ্ঘনের আশঙ্কারও জবাব দিয়েছে।