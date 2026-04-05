    বাড়িতে গুলি চলার ঘটনার পর রহস্যময় পোস্ট রোহিতের! ‘নিজের জীবনে…’, যা লিখলেন তিনি

    পরিচালক রোহিত শেট্টি হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সফল পরিচালক, তিনি 'সিম্বা', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'সিংহাম' এবং 'গোলমাল' -এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি উপহার দিয়েছেন। রোহিত শেট্টির একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছেন যা ভক্তদের ভাবিয়ে তুলেছে।

    Apr 5, 2026, 09:23:34 IST
    By Sayani Rana
    পরিচালক রোহিত শেট্টি হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সফল পরিচালক, তিনি ‘সিম্বা’, ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, ‘সিংহাম’ এবং ‘গোলমাল’ -এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর আসন্ন ছবি 'গোলমাল ৫'-এর শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি রোহিত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও চর্চায় থাকেন। এরই মধ্যে, রোহিত শেট্টির একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছেন যা ভক্তদের ভাবিয়ে তুলেছে।

    বাড়িতে গুলি চলার ঘটনার পর রহস্যময় পোস্ট রোহিতের! ‘নিজের জীবনে…’, যা লিখলেন তিনি
    বাড়িতে গুলি চলার ঘটনার পর রহস্যময় পোস্ট রোহিতের! ‘নিজের জীবনে…’, যা লিখলেন তিনি

    উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি রোহিতের বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই খবরে তাঁর ভক্তদের গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এই গুলি চালানোর ঘটনার পর রোহিত একটি মজাদার পোস্ট শেয়ার করেছেন। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে নিজের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিতে তাঁকে একটি কালো টি-শার্ট এবং কালো চশমায় দেখা যাচ্ছে। বরাবরের মতোই এই লুকেও তাঁকে অত্যন্ত সুদর্শন দেখাচ্ছে।

    রোহিত শেট্টি এই ছবিটির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এতগুলো বছর অ্যাকশন আর কমেডি ছবি বানিয়েছি, এখন নিজের জীবনে সেটাকে যাপন করছি।’ রোহিতের এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনদের কাছ থেকে প্রচুর প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে।

    রোহিত শেট্টির ছবিতে নেটিজেনরা নানা কমেন্ট করেছেন। তাঁরা মজার মজার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এবং তাকে এও জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি কাকে উপহাস করছেন কিনা। শুধু তাই নয়, তাঁর কমেন্ট সেকশনে বেশিরভাগ মানুষকেই জিজ্ঞাসা করতে দেখা গেছে যে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি'-র পরবর্তী সিজন কবে আসবে? একজন নেটিজেন লিখেছেন, 'জীবন মানেই অ্যাকশন আর ড্রামা। তাহলে আপনি 'সিম্বা' হয়ে যান।' আরও একজন লেখেন, 'গোলমাল ৫' সব কিছু বদলে দেবে।' আর একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘চিন্তা করবেন না, দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে।’ রোহিতের এই পোস্টে এমন অনেক মন্তব্য আসছে।

