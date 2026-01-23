Edit Profile
    কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করলেন রুকমা! 'এটাই তোর সুপারপাওয়ার…', বার্থ ডে গার্লকে আদুরে বার্তা 'বেস্টি' শ্রীতমার

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকমা রায়। ইউকিপিডিয়া অনুসারে তিনি ৩১ বছর বয়সে পা দিলেন। কেক কেটে এই বিশেষ দিন উদযাপনও করলেন নায়িকা। তিনি তাঁর জন্মদিনের উদযাপনের বেশ কিছু ছবি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

    Updated on: Jan 23, 2026 4:19 PM IST
    By Sayani Rana
    শুক্রবার অর্থাৎ আজ বসন্ত পঞ্চমী। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বাড়ি ও নানা ক্লাবে এদিন দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। আর এই বিশেষ দিনে এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাঁর জন্মদিন পালন করলেন, তিনি হলেন রুকমা রায়। টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকমা। ইউকিপিডিয়া অনুসারে তিনি ৩১ বছর বয়সে পা দিলেন। কেক কেটে এই বিশেষ দিন উদযাপনও করলেন নায়িকা। তিনি তাঁর জন্মদিনের উদযাপনের বেশ কিছু ছবিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

    ‘তোর সুপারপাওয়ার…’,জন্মদিনে রুকমাকে কী আদুরে বার্তা দিল 'বেস্টি' শ্রীতমা?
    নায়িকা শুক্রবার তাঁর বেশ কিছু ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে দেখা যায় একটি টেবিলের কেক রাখা। সেই টেবিলটি লাল সাদা বেলুন আর মোমবাতিতে সাজানো। তার সামনে সাদা পোশাকে বসে নায়িকা। শুরুতেই বাতিতে ফুঁ দিয়ে তারপর কেক কাটতে দেখা যায় নায়িকাকে।

    নায়িকা ছবি পোস্ট করতেই তাঁকে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা। অনেকেই তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁর প্রিয়বন্ধু শ্রীতমা রায়চৌধুরীও। তাছাড়াও নায়িকা একটি বিশেষ পোস্টও করেন। বেস্টিকে দেন বিশেষ বার্তা।

    অনেক সময়ই বলতে শোনা যায় নায়িকাদের মধ্যে নাকি বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু টলিপাড়ায় বেশ কয়েকটা গার্লস গ্যাং রয়েছে যাঁদের মধ্যকার মিষ্টি বন্ধুত্ব এই ধারনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রুকমা-শ্রীতমা। তাঁদের প্রায়ই এক সঙ্গে দেখা যায়। আর এবার রুকমার জন্মদিনে তাঁকে ভালোবাসা ও বিশেষ বার্তায় ভরে দিলেন শ্রীতমা।

    শ্রীতমা বেশ কিছু ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভাগ করে নেন। সেখানে রুকমাকে কালো রঙের ক্রপটপ ও কালো টাউজারে দেখা যায়। অন্যদিকে আজরাক প্রিন্টের চুড়িদারে দেখা মেলে শ্রীতমার। শ্রীতমা রুকমার সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, 'হে বেস্টি। তোর জন্মদিন হোক আমাদের হাসির মতোই লাউড, আমাদের ভেতরের রসিকতার মতোই বিশৃঙ্খল এবং আমাদের ভাগাভাগি করা স্মৃতির মতোই অবিস্মরণীয়। সব সময় তুই তোর মতই থাকবি, এটাই তোর সুপারপাওয়ার। নায়িকার এই পোস্টে বার্থ ডে গাল ধন্যবাদ লিখে কমেন্টও করেন।

