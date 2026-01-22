Edit Profile
    ‘চিরসখা’-র পর আবার খলচরিত্রে রোশনী, কোন ধারাবাহিকে অভিনয় করার সুযোগ পেলেন?

    বাংলা ধারাবাহিকের সুপরিচিত অভিনেত্রী হলেন রোশনী ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগেই চিরসখা ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। এই ধারাবাহিকে তিনি অভিনয় করেছিলেন নেতিবাচক চরিত্রে। আপাতত রোশনী অভিনীত চরিত্রটি ধারাবাহিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

    Published on: Jan 22, 2026 4:53 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বাংলা ধারাবাহিকের সুপরিচিত অভিনেত্রী হলেন রোশনী ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগেই ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। এই ধারাবাহিকে তিনি অভিনয় করেছিলেন নেতিবাচক চরিত্রে। আপাতত রোশনী অভিনীত চরিত্রটি ধারাবাহিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

    ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকের পর আবার নতুন ধারাবাহিকের জন্য অফার পেলেন অভিনেত্রী। তবে এবার আর বাংলা নয়, হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে। স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক পরশুরাম আজকের নায়ক ধারাবাহিক দর্শকদের মন জয় করেছেন প্রথম দিন থেকেই।

    টিআরপি তালিকায় প্রথম দিকেই থাকে এই ধারাবাহিকটি। মাঝেমধ্যে তো আবার বেঙ্গল টপার হয় পরশুরাম। বাংলায় ধারাবাহিকটির জনপ্রিয়তা দেখে হিন্দি রিমেক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন নির্মাতারা। কিছুদিন আগেই স্টার প্লাসে এই নতুন ধারাবাহিকের কথা ঘোষণা করা হয়।

    ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকের হিন্দি ভার্সনে তৈরি হবে ‘মিস্টার এন্ড মিসেস পরশুরাম’। ব্লু প্রোডাকশনের ব্যানারে এই ধারাবাহিকটি তৈরি হতে চলেছে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন নীল ভাট এবং শাম্ভবি সিং। অন্য চরিত্রে কারা অভিনয় করবেন জানা না গেলেও জানা গিয়েছে, শীতল চরিত্রে অভিনয় করবেন রোশনী ভট্টাচার্য।

    ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকে একাধিক খল চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ খল চরিত্র শীতল। বাংলায় এই শীতল চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী সংঘমিত্রা তালুকদার। এবার হিন্দিতে এই চরিত্রে অভিনয় করবেন রোশনী। ইতিমধ্যেই হিন্দি ধারাবাহিকটির একটি ঝলক প্রকাশে এসেছে স্টার প্লাসের তরফ থেকে।

    প্রসঙ্গত, বাংলার পরশুরাম ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ইন্দ্রজিৎ বসু এবং তৃণা সাহা। পরশুরাম চরিত্রটি এবং তার স্ত্রীর চরিত্র দুজনেই নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করে রাখে। আপাত দৃষ্টিতে দুই সন্তানকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সাধারণ পরিবার মনে হলেও পরশুরামের পরিবার কিন্তু সত্যিই অসাধারণ।

    অন্যান্য সিরিয়ালের থেকে অনেকটাই আলাদা এই সিরিয়ালের গল্পটাই খুব অল্পদিনের মধ্যেই এই সিরিয়াল মানুষের মন জয় করেছে। এবার বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতে ধারাবাহিকটি কতটা মানুষের মন জয় করতে পারবেন সেটাই এখন দেখার।

