বরফে-আদরে মাখামাখি শ্বেতা-রুবেল! ক্লাস সেভেন থেকে চেনাজানা, কীভাবে শুরু প্রেম?
জমে উঠেছে রুবেল ও শ্বেতার হানিমুন। আর ছবি নিয়ে তুমুল উত্তেজিত তাঁদের ভক্তরাও। শিমলার পর, দুজন বরফে মোড়া মানালিতে। দেখুন সেই ছবি-
ছোট পর্দার জনপ্রিয় দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম হলেন রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্য। দিনকয়েক আগেই এয়ারপোর্ট থেকে ছবি শেয়ার করে তাঁরা হানিমুনে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। আর তারপর থেকেই বেশ উত্তেজিত তাঁদের ভক্তরা। দম্পতির ভালোবাসা মাখা ট্রিপ দেখতে তুমুল উত্তেজিত।
বরফের দেশ মানালিতে
সোমবার মানালি থেকে ছবি শেয়ার করে নিলেন রুবেল ও শ্বেতা। সোলাং ভ্যালিতে কর্তা আর গিন্নি। দুজনেই পরে আছেন লাল রঙের পাফার ড্রেস। স্কি করতেও দেখা গেল দুজনকে। বরফে একেবারে আদুরে সব মিষ্টি মুহূর্ত। দুজনে একাধিক স্নো অ্যাক্টিভিটি করেছেন। এটিভি বাইকেও পোজ দিতে দেখা গেল তাঁদেরকে। সিমলা, মানালিতে ছুটি কাটাচ্ছেন আপাতত রুবেল ও শ্বেতা।
ভালোবাসায় ভরাল নেটপাড়া
বরফে রুবেল ও শ্বেতাকে দেখে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁদের অনুরাগীরা। একজন লিখেছেন, ‘মেড ফর ইচ আদার। সাদা বরফে লাল টুকটুক করছ তোমরা দুজনে।’ আরেকজন আবার উপদেশ দিয়ে কমেন্ট করেছেন, ‘একটু সাবধানে, বাড়ি থেকে অত দূরে আছো।’
শেষ ধারাবাহিক, ছুটি পেতেই হানিমুন
শ্বেতার শেষ কাজ ছিল ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’, যদিও সেই মেগার কাজ অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। রুবেলের ধারাবাহিক ‘তুই আমার হিরো’ অবশ্য শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগে।
রুবেল ও শ্বেতার বন্ধুত্ব আর প্রেম
২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে রুবেল ও শ্বেতা বিয়ে করেছিলেন। প্রেমটা শুরু হয়েছিল অবশ্য যমুনা ঢাকি থেকে। তবে অনেকেই জানেন না যে, রুবেল ও শ্বেতা একে-অপরকে চেনেন সেই ক্লাস সেভেন থেকে। একসঙ্গে নাচ শিখতেন তাঁরা। তবে রুবেল অবশ্য তারপর চলে গিয়েছিলেন মুম্বইতে। মায়ানগরীতে ভাগ্য অন্বেষণে।
তারপর সাত পাক
এদিকে শ্বেতা ততদিনে কেরিয়ার শুরু করেছেন টলিপাড়ায়। কনক কাকন, জারোয়ার ঝুমকো, সিঁদুর খেলা, তুমি রবে নীরবে, জয় কানহাইয়া লাল কি-র মতো ধারাবাহিকে কাজ করে ফেলেছেন। এরপর যমুনা ঢাকি-র সেটে রুবেলের মুখোমুখি। যদিও সেই সময়, রুবেল ও শ্বেতা দুজনেই পৃথক সম্পর্কে ছিলেন। আর এই মেগা চলাকালীন দুজনেরই ব্রেকআপ হয়। আর দুই ভাঙা মন খুঁজে নেয় একে-অপরকে। শুধু তাই নয়, দুই পরিবার তাঁদের প্রেমে করেছিল অনুঘটকের কাজ।
তারপর আর কী, ঘুরে ফেলেন সাত পাকে। বিয়ের পর দুজনেই বড্ড ব্যস্ত ছিলেন কেরিয়ার নিয়ে। আর এখন ছুটি মিলতেই, বেরিয়ে পড়েছেন ছুটি কাটাতে।