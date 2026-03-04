Sweta-Rubel Age Gap: শ্বেতাকে পল্লবী ভক্ত ‘বুড়ি’ বলতেই ফুঁসেছেন রুবেল, বউয়ের চেয়ে কত বড় নায়ক?

Sweta-Rubel Age Gap: শ্বেতাকে পল্লবী ভক্ত ‘বুড়ি’ বলতেই ফুঁসেছেন রুবেল, বউয়ের চেয়ে কত বড় নায়ক?
যমুনা ঢাকির সেটে প্রেম। তারপর চার হাত এক হয়েছে দুজনের। মনের মানুষের অপমান সহ্য করেননি রুবেল। রুখে দাঁড়িয়েছেন বউযের ঢাল হয়ে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার শ্বেতা ভট্টাচার্যকে করা একটি কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে মেজাজ হারালেন তাঁর বর অভিনেতা রুবেল দাস। স্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে রুবেল যেভাবে পালটা দিলেন, তা দেখে তাজ্জব ভক্তরা।
সবকিছুর সূত্রপাত রুবেলের একটি মজার পোস্ট থেকে, যেখানে শ্বেতাকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছিলেন, ‘এভাবে চুমু খাচ্ছে দেখলে শ্বেতা খুব রেগে যাবে’। এই পোস্টের নিচেই জনৈক ‘ভিনদেশী রাজকুমার’ নামক এক ইউজার মন্তব্য করেন, ‘করছেন তো একটা বুড়িরে বিয়া’ (পড়ুন-বিয়ে)। আরও পড়ুন-রঙের উৎসবে প্রেমের আবির, দিব্যজ্যোতির চোখে হারালেন দিব্যাণী! প্রেম কি বাস্তবেও?
রুবেলের রুদ্রমূর্তি:
নিজের ‘বউ’-এর নামে এমন অপমান সহ্য করতে পারেননি রুবেল। তিনি ওই ব্যক্তিকে সরাসরি আক্রমণ করে জবাব দেন। রুবেল মনে করিয়ে দেন যে বয়স বাড়াটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তিনি লেখেন, ‘আপনার মা এর ও তো বয়স হয়েছে, আপনি যার ভক্ত তার ও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আপনার ও বয়স হবে, এটাই কাল এর নিয়ম’। চামড়া ঝুলে গেলেও প্রতিভা যে ফুরিয়ে যায় না, তা মনে করিয়ে দিয়ে রুবেল সগর্বে জানান, ‘যার জন্যে আমার বউ ১৬ বছর ধরে লিড চরিত্রে অভিনয় করছে’।
সম্প্রতি দিদি নম্বর ১-এর সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে শ্বেতাকে। রচনার সাময়িক বদলি তিনি। শ্বেতার সাফল্যকে সমর্থন করে রুবেল বলেন, ‘রচনা দিদির জায়গায় যেতে যোগ্যতা লাগে’।
শ্বেতার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অকারণে পল্লবীকে আক্রমণ করায় তাঁর ভক্তরা চটেছেন রুবেলের উপর। শ্বেতা ভট্টাচার্য ইন্ডাস্ট্রিতে পল্লবীর চেয়ে সিনিয়র। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে অনেক স্ট্রাগল করে শ্বেতা নিজের জায়গা পাকা করেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে।
শ্বেতা ও পল্লবী সমবয়সী। দুজনেরই জন্ম ১৯৯২ সালে। সেই দিক থেকে এখন ৩৪ বছর বয়স হতে চলেছে তাঁদের। জানেন কি রুবেল কিন্তু বাস্তবে বউয়ের চেয়ে বয়সে বছর দুয়েকের বড়। ১৯৯০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম তুই আমার হিরো নায়কের। শ্বেতা জন্মেছিল ১৯৯২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরে।
কোন গোপনে মন ভেসেছে শেষ হওয়ার পর মেগা থেকে দূরে শ্বেতা। দিদি নম্বর ১-এর অতিথি সঞ্চালিকা হিসাবে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অন্য়দিকে রুবেলের তুই আমার হিরো শেষের পথে।