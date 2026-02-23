‘বেশি কী চাইব?’, তুই আমার হিরো শেষ হওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন পর্দার 'শাক্যজিৎ' রুবেল

‘বেশি কী চাইব?’, তুই আমার হিরো শেষ হওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন পর্দার 'শাক্যজিৎ' রুবেল
জি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় একটি মেগা হল ‘তুই আমার হিরো’। তবে বিগত কিছু সপ্তাহ টিআরপি তালিকায় খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই খুব সম্প্রতি ‘কুসুম’ ধারাবাহিকের সঙ্গে স্লট বদল হয়। আর তারপরই শবিবার শোনা যায় মেগার শেষ দিনের শ্যুটিং হয়েছে। মেগা শেষ নিয়ে এবার মুখ খুললেন রুবেল দাস।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক বলেন, ‘এই ধারাবাহিকের আগে আমার আগের ধারাবাহিক ‘নিমফুলের মধু’ শেষ হয়েছে। নায়ক ‘সৃজন’কে দর্শকরা ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তার পরেই ‘তুই আমার হিরো’। শাক্যকে কি দর্শক একই রকম ভালোবাসবেন? মনে দ্বিধা ছিল।' কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হয়নি নায়ককে। এই মেগার জন্যও তিনি তাঁর অনুরাগীদের থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা পেয়েছিলেন। টানা আট মাস রেটিং চার্টে ‘বেঙ্গল টপার’ ছিল এই মেগা। তার পর দীর্ঘ সময় ‘স্লট লিডার’ও ছিল। রুবেলের কথায়, 'একটি ধারাবাহিকের কাছে এর থেকে বেশি কী চাইব?'
নায়ক আরও বলেন, 'দুটো গল্প দু’ধারার। ফলে, অভিনয়ে একঘেয়েমি নেই। ভালো গল্প আর অভিনয় এখনও ছোটপর্দার সামনে দর্শককে বসিয়ে রাখে। এই ধারাবাহিক তার প্রমাণ।’
প্রসঙ্গত, ধারাবাহিকের অন্যতম প্রধান মুখ 'কাকোই' অনুরাধা মুখোপাধ্যায় শনিবার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে ধারাবাহিকের প্রায় প্রত্যেক কলাকুশলীদের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, একটি বিশাল বড় পিচবোর্ডে ধারাবাহিকের পোস্টারের নিচে প্রত্যেককে সই করতেও দেখা যায়।
ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করে অনুরাধা লেখেন, ‘তুই আমার হিরো অবশেষে শেষ হল। দেখা হবে আবার অন্য কোথাও অন্য কোনওভাবে। অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।’ তিনি আনন্দবাজারকে এই প্রসঙ্গে নানা কথা ভাগ করে নেন।
নায়িকা বলেন, ‘কাঁটায় কাঁটায় এক বছরের মাথায় শেষ আমাদের ধারাবাহিক। গত মার্চে শুরু হয়েছিল। এ বছরের মার্চে শেষ হচ্ছে। ইদানীং যেখানে মাস দুয়েক ধারাবাহিকের আয়ু, সেখানে এক বছর সসম্মানে কোনও ধারাবাহিক চলা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক।’
উল্লেখ্য, এই মেগায় রুবেলের বিপরীতে আরশি দেখা যেত মোহনা মাইতিকে। আর এই আরশির দিদির চরিত্রেই দেখা মিলেছিল অনুরাধার।
