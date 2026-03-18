থামল ‘তুই আমার হিরো’- র পথ চলা, 'ফিরে আসব আবার...', শেষদিনে আবেগতাড়িত রুবেল
অবশেষে পথ চলা শেষ হল ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের। দীর্ঘ কয়েক মাস দর্শকদের ভালোবাসা অর্জন করার পর অবশেষে পথ থামল এই ধারাবাহিকের। সিরিয়ালের শেষ দিনে আবেগতাড়িত পোস্ট করলেন শাক্য ওরফে রুবেল দাস।
ধারাবাহিকের সেট থেকে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘অবশেষে শাক্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রার অবসান হল আজ। ছোট পর্দায় ভিন্ন চরিত্রের কাজ পাওয়া সহজ নয়। তা সত্ত্বেও পাশের বাড়ির ছেলে থেকে সোজা একজন প্রতিষ্ঠিত তারকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া কিছুটা সৌভাগ্যের বটে। আমি আমার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছি চরিত্রটিকে পূর্ণরূপ দেওয়ার। তার জন্য ধন্যবাদ জি বাংলাকে, আর আমার সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এবং গোটা টিমকে।’
অভিনেতা লেখেন, ‘ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যারা পাশে ছিলেন তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা, যারা ছিলেন না আগামী দিনের তাদেরও মন জয় করার চেষ্টা করব। ফিরে আসব আবার আপনাদেরই বাড়ির অন্য কোনও কাছের মানুষ হয়ে। আপনাদের আশীর্বাদ চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকুক।’
তবে শুধুমাত্র রুবেল নন, স্বামীর ধারাবাহিক শেষ হতে একটি আবেগঘন পোস্ট করতে দেখা যায় অভিনেতার স্ত্রী তথা অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্যকেও। তিনিও ধারাবাহিকের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘তুই আমার হিরো। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো সবার ঘরে বোকা বাক্সের মাধ্যমে। অপেক্ষায় থাকব আমিও বজরংবলীর দূত। আমার ভালবাসার মানুষ। তোমাকে পর্দায় দেখতে পাওয়াটা আমার কাছে গর্বের।’
প্রসঙ্গত, আগামীকাল অর্থাৎ ১৯ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে ‘সাত পাকে বাঁধা’। ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের স্লটে দেখানো হবে এই নতুন ধারাবাহিকটি। কাল থেকে বিকেল ৫:৩০ মিনিট থেকে সম্প্রচারিত হবে রাহুল মজুমদার এবং সম্পূর্ণা রক্ষিত অভিনীত ‘সাত পাকে বাঁধা’।
অন্যদিকে ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে স্টার জলসার ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্বেতা মিশ্র অভিনীত এই ধারাবাহিকটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে বেশ ভালোই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই দুই ধারাবাহিকের লড়াই কতটা হাড্ডাহাড্ডি হবে সেটাই এখন দেখার।