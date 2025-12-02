শ্বেতাকে পাশে নিয়ে রুবেল তাঁদের সংসার চালানোর বড় রহস্য ফাঁস করলেন! বললেন, ‘একমাত্র চাবিকাঠি…’

চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি সাতপাকে বাধা পড়েন রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্য। দেখতে দেখতে প্রায় ১ বছর হতে চলল। প্রেমের মতো সংসারটাও বেশ জমিয়ে করছেন তাঁরা। কিন্তু কী করে এত সুন্দর করে ঘুছিয়ে সংসার করছেন রুবেল-শ্বেতা? এবার সেই রহস্যই ফাঁস করলেন নায়ক।
মঙ্গলবার রুবেল ইনস্টাগ্রামে তাঁর আর শ্বেতার একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে নেন। সেখানে তাঁদের গাড়ির মধ্যে দেখা যায় তাঁদের। পরমব্রতর পরনে ছিল ধূসর রঙের একটি পাঞ্জাবি। চোখে সানগ্লাস পরেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, শ্বেতার পরনে ছিল ফ্লোরাল প্রিন্টের নেভি ব্ললু রঙের গাউন। নো মেকআপ লুকে কানে ছোট্ট কানের, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক ও সানগ্লাসে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে। গলায় একটি চেনও পরেছিলেন তিনি।
এই ছবিটি পোস্ট করে রুবেল ক্যাপশনে লেখেন, ‘সংসার আর গাড়ি চালানোর একমাত্র চাবিকাঠি আমার বউ । লং ড্রাইভ পে চল বিবি…’। তাতে আবার মজাকরে শ্বেতা কমেন্ট করে লেখেন, 'চলো প্লিজ।'
অনুরাগীরাও ছবিটি ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন ক্যাপশনে লেখেন, ‘বেস্ট কাপল ফরএভার।’ আর একজন লেখেন, ‘তোমরা দুজন দুজনকে কত ভালোবাসো।’ আর এখন তাঁদের পুরানো একটি মেগা 'যমুনা ঢাকি'-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘তোমাদের খুব ভালো লাগে যমুনা।’
এই 'যমুনা ঢাকি' ধারাবাহিকই বদলে দিয়েছিল রুবেল ও শ্বেতার জীবন। বেশ অল্পবয়স থেকে রুবেল ও শ্বেতা চেনেন একে-অপরকে। দুজনে একসঙ্গে নাচ শিখতেন। যদিও তখন শুধুই বন্ধুত্ব। এরপর রুবেল চলে যান মুম্বই। শ্বেতাও পা রাখেন সিরিয়াল জগতে। এরপর মুম্বই থেকে ফিরে সিরিয়াল করা শুরু রুবেলেরও। দু'জন ফের মুখোমুখি হন যমুনা ঢাকি-র সেটে। এই সেখান থেকেই প্রেমের শুরু। শুরুতে খানিক লুকোচুরি থাকলেও পরে খুব একটা রাখঢাক না করে খুল্লামখুল্লা প্রেম করেছেন দু'জন।
যদিও এক সময় দীর্ঘ ৯ বছরের একটি সম্পর্কে ছিলেন শ্বেতা। কিন্তু সেই প্রেমিক, আচমকাই ছাড়েন শ্বেতার হাত। ব্রেকআপ হয় রুবেলেরও। আর সেই সময় দুজন-দুজনকে আগলে নেন। বর্তমানে টলিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ার কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছেন তাঁরা। সেখানেই থাকেন কাজের দিনগুলোতে। আর শনি-রবিবার ছুটিতে কখনও দমদমে শ্বেতার বাড়ি বা রুবেলের বারাসতের বাড়িতে থাকেন দম্পতি।