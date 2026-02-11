ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে শ্বেতার সঙ্গে কী পরিকল্পনা রুবেলের? বউ তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেবে জানেন?
শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাস জুটি টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। তবে বিয়ের আগে থেকেই তাঁরা খুল্লামখুল্লা প্রেম করেছেন। শুধু কী তাই? বিয়ের পরও তাঁদের সম্পর্কের বন্ধন আগের মতই অটুট। কিন্তু এই প্রেমের মাসে, প্রেম দিবস নিয়ে তাঁদের কী কী পরিকল্পনা রয়েছে? তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন রুবেল।
সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুবেল এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিবাহিত মানুষদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে কবে হয় জানেন? যেদিন সে বিয়ে করে, মানে যে তারিখটা বিবাহবার্ষিকী হয় সেটাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে।’
কিন্তু বিবাহবার্ষিকী হোক বা জন্মদিনের ডেট অনেক সময়ই পুরুষদের নামে এই অভিযোগ করা হয় যে তাঁরা নাকি ভুলে যান। কিন্তু এক্ষেত্রে রুবেল একদমই তা নন। তিনি বলেন, ‘আমি মারাত্ম ভাবে তারিখ মনে রাখতে পারি। হাতির মতো। না মনে রেখে উপায় নেই তো। বাড়িতে পাশে যখন ও থাকবে, মেরে মেরে মনে করাবে।’
কিন্তু প্রেম দিবসে কি তিনি শ্বেতাকে কোনও বিশেষ উপহার দেবেন? রুবেল বলেন, ‘উপহার তো সারা বছরই দিতে থাকি, যখন যা পারি।’ রুবেল তিনি কী উপহার পাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নায়ক বলেন, ‘অনেক ভালোবাসা।’
প্রসঙ্গত, জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা যমুনা ঢাকি করতে গিয়ে সিরিয়ালের সেটে এক অপরের প্রেম পড়েন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সেভাবে লুকোছাপা করেননি কখনওই। এমনকী বিয়ের আগেও, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা জাহির করার কোনো সুযোগও ছাড়তেন না। ১৯ জানুয়ারি সাতপাকে ঘোরেন তাঁরা। বৈদিক মতে তাঁদের বিয়ে দেন মহিলা পুরোহিত নন্দিনী।
কাজের সূত্রে, শ্বেতা-রুবেল দু'জনেই তাঁদের সর্বশেষ কাজ করছেন জি বাংলার ধারাবাহিকে। তবে একই মেগায় নয়। শ্বেতা ভট্টাচার্যকে সর্বশেষ জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’তে নায়িকা 'শ্যামলী'র ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। এই ধারাবাহিকে তাঁর বিপরীতে ছিলেন রণজয় বিষ্ণু। অন্যদিকে, রুবেল দাসকে 'তুই আমার হিরো' ধারাবাহিকের হিরো শাক্যজিতের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এই মেগায় তাঁর বিপরীতে নায়িকা হিসেবে রয়েছেন মোহনা মাইতি।
